New Gold: Blick auf den Chart und die kommenden Ergebnisse!

Liebe Leser,

die New Gold Aktie bleibt weiterhin in ihrem Abwärtstrend gefangen. Dieser hat sich sogar in den letzten Wochen deutlich beschleunigt, wie der Chart auf Wochenkerzenbasis unten zeigt. Eine charttechnisch relevante Unterstützung befindet sich noch im Bereich bei 1,60-1,70 Euro je Aktie (Frankfurt). Sollte dieser Unterstützung nicht halten, dann wären Unterstützungen rar und es könnte womöglich das Tief auf dem Jahr ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.