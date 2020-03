New GoldWie geht’s weiter, ?

Weitere Suchergebnisse zu "New Gold":

Am 11.03.2020, 00:50 Uhr notiert die Aktie New Gold an ihrem Heimatmarkt Toronto mit dem Kurs von 1.02 CAD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Gold".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses New Gold auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von New Gold liegt bei einem Wert von 189,48. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 99,88) über dem Durschschnitt (ca. 90 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist New Gold damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Technische Analyse: Die New Gold ist mit einem Kurs von 1,03 CAD inzwischen -12,71 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -20,16 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die New Gold-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 1 Hold- und 1 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 1,03 CAD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (1,03 CAD) ausgehend um 0,32 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält New Gold von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.