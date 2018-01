New Girl - Roadtrip (FOTO)

Unterföhring (ots) -Happy Hour in der Prime Time: sixx zeigt Sitcoms inErstausstrahlung am neuen Donnerstag ab 4. Januar 2018Den Anfang machen ab Donnerstag, 4. Januar 2018, um 20:15 UhrZooey Deschanel (M.) und ihre Chaos-WG mit sechs neuen Folgen derfünften Staffel "New Girl" als Free-TV-Premiere. Die komplettesechste Staffel als Deutschland-Premiere folgt direkt ab Ende Januar.© 2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rightsreserved.Dieses Bild darf bis Ende Januar 2018 honorarfrei fuerredaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigungverwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nachRuecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TVDeutschland GmbH moeglich. Verwendung nur mit vollstaendigemCopyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nurim Ganzen verwendet werden. Nicht für EPG, Twitter, Facebook, ect.!Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritteweitergeleitet werden. Bei Fragen: 089/9507-1172. Voraussetzung fuerdie Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu denAllgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender derProSiebenSat.1 Media AG.Pressekontakt:Bei Fragen: 089/9507-1172Original-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuell