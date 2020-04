New Fortress Energy: Das wird bald in aller Munde sein!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie New Fortress Energy, die im Segment "Öl & Gas Raffination & Marketing" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 23.04.2020, 16:05 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 11.29 USD.

Nach einem bewährten Schema haben wir New Fortress Energy auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die New Fortress Energy-Aktie hat einen Wert von 43,69. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (44,1). New Fortress Energy ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 44,1). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für New Fortress Energy.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die New Fortress Energy-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 3 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu New Fortress Energy vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 22 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 96,08 Prozent erzielen, da sie derzeit 11,22 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber New Fortress Energy. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält New Fortress Energy daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält New Fortress Energy von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.