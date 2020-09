Die New Energy Automobile Exhibition wurde am Sonntag im Lishui-Distrikt in Nanjing City, China, eröffnet. Im Nanjing Air-hub International Expo Center werden mehrere große Ausstellungen stattfinden

Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Im September finden im Nanjing Air-hub International Expo Center mehrere internationale und nationale Ausstellungen statt, darunter die China (Nanjing) International Intelligent Energy Saving Exposition, die Global Intelligent Mobility Conference und die National Fencing Championship.Diese hochkarätigen und konzentrierten Ausstellungen unterstreichen das Bestreben Wunsch des Lishui-Distrikts von Nanjing, eine berühmte Messestadt zu werden, und die starke Werbung für den Gastgeberort - das Nanjing Air-hub International Expo Center -, soll ein neues Modell der Ausstellungs- und Stadtintegration schaffen.Das Nanjing Air-hub International Expo Center befindet sich im Kernbereich der "Nanjing Air-Hub Exhibition & Event Town" (NAEET) - der ersten Messestadt in China. Die Gesamtbruttogrundfläche von NAEET beträgt 500.000?einschließlich moderner Ausstellungshallen mit einer Gesamtnettofläche von 200.000?, einem Kongresszentrum mit einer Baufläche von 62.000 ? und einem erstklassigen Hotel mit 350 Zimmern. Mit der Vision, eine Integration von Ausstellung und Stadt zu schaffen, bei der die Kongress- und Ausstellungsbranche im Mittelpunkt steht, werden das Kongresszentrum, das Hotel, die Uferlandschaft und andere unterstützende Einrichtungen gebaut, um ein Modell einer "Ausstellung +" Industriestadt zu schaffen, in der Produktion, Wohnen und Ökologie Hand in Hand gehen.Das Nanjing Air-hub International Expo Center wurde im Mai dieses Jahres in Betrieb genommen. Die folgenden Veranstaltungen wurden dort bereits erfolgreich durchgeführt: die erste Nanjing-Konferenz zur Bewerbung von Inlandsautos abgehalten, die Konferenz zur Auszeichnung des Nanjing Air-hub international Expo Center (Typ B), die Konferenz zur Auszeichnung des Nanjing Airport bonded logistics center (Typ B), der Runbikers' Asia Cup (Nanjing) und die Expo-Projektmesse für internationale Zusammenarbeit (Nanjing) 2020, sowie andere Markenaktivitäten. Zusätzlich fand hier auch die Auszeichnung mit dem 'China Exhibition Star Prize--das beste Ausstellungszentrum', dem 'Gold Finger Prize--das einflussreichste Ausstellungszentrum' usw. statt.Als nächstes wird die Durchführung dieser großen Markenausstellungen mit nationalem und sogar internationalem Einfluss die Sichtbarkeit und das Ansehen von Lishui verbessern und Lishui neuen Schwung verleihen, um sich zu einer "Ausstellungsstadt von Weltniveau und nationalem Ruf" zu entwickeln.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1275421/Expo_center.jpgPressekontakt:Yang Jie2413354934@qq.com+86-15077820618Original-Content von: Nanjing Air-hub International Expo Center, übermittelt durch news aktuell