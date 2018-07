New East New Materials: Klartext!

New East New Materials weist zum 25.07.2018 einen Kurs von 16,59 CNY an der BörseShanghai auf. Das Unternehmen wird unter "Spezialchemikalien" geführt.Die Aussichten für New East New Materials haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von New East New Materials liegt bei einem Wert von 34,16. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemicals" (KGV von 1287,74) unter dem Durschschnitt (ca. 97 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist New East New Materials damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

