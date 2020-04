New Century Hong KongLohnt sich das wirklich, ?

Für die Aktie New Century Hong Kong stehen per 03.04.2020, 12:38 Uhr 0.12 HKD an der Heimatbörse Hong Kong zu Buche. New Century Hong Kong zählt zum Segment "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien".

Die Aussichten für New Century Hong Kong haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist New Century Hong Kong mit einem Wert von 21,68 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 68,61 , womit sich ein Abstand von 68 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Dividende: New Century Hong Kong hat mit einer Dividendenrendite von 2,52 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.94%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche beträgt -0,42. Aufgrund dieser Konstellation erhält die New Century Hong Kong-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der New Century Hong Kong ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die New Century Hong Kong-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 37,5, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 55,26, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.