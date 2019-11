New Century Healthcare: Das kann keiner glauben

New Century Healthcare weist am 16.11.2019, 01:32 Uhr einen Kurs von 2.73 HKD an der Börse Hong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Gesundheitseinrichtungen" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir New Century Healthcare einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob New Century Healthcare jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für New Century Healthcare. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 6,67 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass New Century Healthcare momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Buy" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Entgegen dem RSI7 ist New Century Healthcare hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. New Century Healthcare wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der New Century Healthcare von 2,8 HKD ist mit -39,78 Prozent Entfernung vom GD200 (4,65 HKD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 2,92 HKD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -4,11 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der New Century Healthcare-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist New Century Healthcare mit einem Wert von 29,91 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Gesundheitsdienstleister" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 67,84 , womit sich ein Abstand von 56 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.