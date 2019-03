NewMotion erreicht wichtigen Meilenstein - Ladenetzwerk umfasst mehr als 100.000 Ladepunkte

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) -- NewMotion verfügt nun über das größte Roaming-Ladenetz fürE-Autos in Europa- Das Roaming-Ladenetzwerk besteht aus mehr als 100.000Ladepunkten in 28 Ländern- NewMotion ist der erste Anbieter von intelligenten Ladelösungen,der diesen Meilenstein in Europa erreicht hatNewMotion, Europas größter Anbieter von intelligenten Ladelösungenfür Elektroautos, betreibt als erster Anbieter der Branche mehr als100.000 Ladepunkte in seinem Roaming-Ladenetzwerk. Um diesesumfassende Netzwerk an öffentlichen Ladepunkten zu betreiben,arbeitet das Unternehmen mit mehr als 200 Roamingpartnern in 28europäischen Ländern zusammen.Die Erreichung dieses wichtigen Meilensteins unterstreicht dasEngagement von NewMotion, Elektromobilität voranzutreiben undgleichzeitig Privatpersonen und Unternehmen das bestmöglicheLadeerlebnis zu bieten.Mehr als 170.000 registrierte Nutzer der Ladekarte von NewMotiongenießen bereits die Vorteile von Europas größtemRoaming-Ladenetzwerk. Die Ladekarte erlaubt eine internationale,nahtlose Rechnungsabwicklung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer proLand, um Unternehmen und privaten E-Autofahrern in ganz Europa eintransparentes und einfaches Ladeerlebnis zu ermöglichen."Es ist etwas ganz Besonderes, den Meilenstein von mehr als100.000 Ladepunkten in unserem Ladenetzwerk zu erreichen - zumal wirdieses Jahr auch unser 10-jähriges Jubiläum feiern. Unser Ziel istes, das Erlebnis für E-Autofahrer durch den Ausbau unseres Netzwerksin ganz Europa kontinuierlich zu verbessern. Prinzipiell gilt, dassE-Mobilität, Ladeinfrastruktur und Dienstleistungen durch dieZusammenarbeit mit erfahrenen Partnern immer auf höchste Effizienzausgelegt sein müssen. Mit unseren Partnern und allen E-Autofahrernim Blick werden wir in den kommenden Jahren weiterhin neue und nochbessere Services entwickeln. Unser V2X-Ladegerät und unsere GroupCharge App sind gute Beispiele dafür, wie NewMotion kontinuierlichdaran arbeitet, immer das bestmögliche Ladeerlebnis zugewährleisten," kommentiert Sytse Zuidema, CEO von NewMotion.Mithilfe des Ladenetzwerks sowie weiteren intelligentenDienstleistungen von NewMotion können E-Autofahrer zu Hause, währendder Arbeit und unterwegs ohne Schwierigkeiten ihr Fahrzeug wiederaufladen. Privatpersonen und Unternehmen wird dadurch der Umstieg aufsaubere Transportmittel so leicht wie möglich gemacht.Über NewMotionNewMotion ist der führende Anbieter von intelligenten Ladelösungenfür Elektroautos in Europa. Das Unternehmen betreibt derzeit mehr als45.000 private Ladestationen in den Niederlanden sowie inDeutschland, Frankreich und im Vereinigten Königreich. Außerdembietet NewMotion den Inhabern von mehr als 170.000 registriertenLadekarten Zugang zu einem Netzwerk aus über 100.000 öffentlichenLadepunkten in 28 Ländern in ganz Europa. Im Oktober 2017 wurdeNewMotion von Shell übernommen. NewMotion und Shell nutzen dieSynergien und Chancen, die diese Übernahme bietet, um diebranchenführenden Dienstleistungen und Produkte von NewMotion füralle Elektroautofahrer weiterzuentwickeln. NewMotion ist seit 2009als Vorreiter in der Branche aktiv. Mehr Informationen erhalten Sieunter https://newmotion.com/de_DE.Bildmaterial finden Sie unter:http://presse.hbi.de/pub/NewMotion/100.00%20Ladestationen/Pressekontakt:HBI Helga Bailey GmbHStefan Schmidt / Corinna Voss / Moritz FreibergerTel.: +49 (0) 89 99 38 87 -47/ -30 / -38newmotion@hbi.dewww.hbi.deOriginal-Content von: NewMotion, übermittelt durch news aktuell