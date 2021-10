Nevada Lithium Resources gibt Dual Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt

Quelle: IRW Press

Vancouver, B.C. – 21. Oktober 2021 – Nevada Lithium Resources Inc. (CSE:NVLH) (FWB:87K) („Nevada Lithium“ oder das „Unternehmen”), ein Mineralexplorations- und Entwicklungsunternehmen, dessen Hauptanlage das Lithium-Projekt Bonnie Claire ist, freut sich bekanntzugeben, dass die Unternehmensaktien zur Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse („FWB“) akzeptiert wurden, und der Handel am 15. Oktober 2021 unter dem Symbol „87K“ beginnt.

