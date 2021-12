Nevada Copper Corporation-Aktie: Bohrt sie noch tiefer?

Das bisherige Börsenjahr der Nevada Copper Corporation-Aktie war von großen Ups and Downs geprägt. Mit 0,98 Euro in das aktuelle Jahr gestartet, erreichte der Aktienkurs Anfang Mai ein Jahreshoch bei 2,06 Euro. Bis Ende September ging es mit der Nevada Copper-Aktie fast kontinuierlich bergab bis zu einem Jahrestief bei 0,34 Euro. Nach einer kurzen Zwischenrallye im Oktober gab die Aktie in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung