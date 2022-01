Dabei sah der Jahresauftakt für die Käufer zunächst gar nicht so schlecht aus, denn es gelang ihnen, einen Anstieg über den gleitenden Durchschnitt bei 0,492 Euro zu vollziehen und in der Spitze bis zum 5. Januar auf ein Hoch bei 0,543 Euro vorzudringen. In der zweiten Wochenhälfte gelang es den Verkäufern jedoch, die Aktie erneut unter die 50-Tagelinie zu drücken.

