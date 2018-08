Mainz (ots) -Im Team von Kriminalhauptkommissarin Vera Lanz (Katharina Böhm)ermittelt neben Paul Böhmer (Jürgen Tonkel) ab sofortKriminalkommissar Maximilian Murnau (Christoph Schechinger). AbFreitag, 31. August 2018, 20.15 Uhr, werden sieben neue Episoden derFreitagskrimireihe "Die Chefin" im ZDF ausgestrahlt.In der ersten Folge "Der Neue" startet Kriminalkommissar Murnau zuforsch in das Antrittsgespräch mit Vera Lanz: Von seiner Kompetenzüberzeugt, aber von seiner Arroganz genervt verdonnert Vera den Neuenzur Aktenarbeit - bis ein Mordfall die Polizisten in Beschlag nimmt.Das Opfer, Leon Nowak, war Escort-Boy. Die Verdächtigen könntennicht unterschiedlicher sein: Der verheiratete Oberst Josef Ried(Alexander Radszun) wurde von Nowak erpresst. Michael Dreher (ThomasClemens) wiederum war verliebt in das Opfer. Auch das sexuell offeneEhepaar Felix und Marion Jung (Barnaby Metschurat, Katharina Heyer)könnte ein Mordmotiv gehabt haben. Doch ein Tablettenröhrchen in derWohnung des Toten bringt Vera auf eine andere Spur: Nowak warTeilnehmer einer Medikamentenstudie. Der Fall nimmt Fahrt auf undgibt Murnau die Möglichkeit, sich im Team zu bewähren.https://presseportal.zdf.de/pm/die-chefin-5/http://diechefin.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/diechefinPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell