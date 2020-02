Neuwahlen trotz guter Wirtschaftslage / Brexit könnte regionale Ungleichgewichte verstärken

Berlin (ots) - In Irland wird am 8. Februar 2020 ein neues Parlament gewählt.Der irische Ministerpräsident Leo Varadkar hatte im Januar dieses Jahresvorzeitige Neuwahlen ausgerufen. Die Minderheitsregierung, die von Varadkarskonservativer Partei Fine Gael geführt wird, nannte den Brexit als Grund für dievorgezogenen Wahlen. Zugleich dürfte Presseberichten zufolge ein möglichesMisstrauensvotum gegen Gesundheitsminister Simon Harris ebenfalls eine Rollespielen.Trotz des Brexits und der Handelssanktionen auf wichtigen Auslandsmärkten wächstdie irische Wirtschaft bisher weiter. "Irlands einst strukturschwache, auf denBinnen- und britischen Markt orientierte Wirtschaft hat sich innerhalb einerGeneration zu einer sehr offenen und exportstarken Ökonomie gewandelt. Davonprofitiert der Wirtschaftsstandort ungemein. Die Wirtschaft soll 2020 um 3,5Prozent und damit von den Ländern der Europäischen Union (EU) mit amdynamischsten wachsen", sagt Torsten Pauly, Irland-Experte bei Germany Trade &Invest (GTAI).Der Überschuss im Außenhandel entsprach 2018 etwa 14,9 Prozent desBruttoinlandsproduktes (BIP). Das war mehr als doppelt so hoch wie inDeutschland (7 Prozent). Irlands Erfolg ist eng mit ausländischenDirektinvestitionen verbunden. Deren Bestand verdreifachte sich von 2012 bis2018. Die Wertschöpfung multinationaler Unternehmen war 2018 um 270 Prozenthöher als 2008, diejenige rein irischer Firmen nur um 33 Prozent.Irlands Offenheit bringt jedoch auch eine große Abhängigkeit von internationalenWaren- und Kapitalströmen mit sich. Die Investitionen und Importe von Waren undDienstleistungen sind zwar stark gestiegen, jedoch verbergen sich dahinter inhohem Maße Verlagerungen von Patentrechten nach Irland wegen der geringenBesteuerung. Der Effekt auf die Realwirtschaft ist entsprechend gering.Laut Pauly birgt der Brexit besondere Risiken: "Irlands Austausch mit demVereinigten Königreich und der Transit zum Kontinent könnte stark beeinträchtigtwerden. Der britische Markt ist vor allem für die Lebensmittelindustrie undandere Traditionsbranchen und damit für Irlands strukturschwächere ländlicheRäume wichtig."Irlands Ausfuhrüberschuss erreichte 2018 etwa 48,3 Milliarden Euro. Diesentspricht fast 10.000 Euro pro Kopf, dreieinhalbmal so viel wie in Deutschland(2.818 Euro). Allerdings tragen nur wenige Branchen zum irischen Warenexportbei. Im Jahr 2018 entfielen 61,3 Prozent auf chemische Erzeugnisse, acht Prozentauf Nahrungsmittel und 4,4 Prozent auf Mess-, Regel- und Prüftechnik. Insgesamthat Irland bei den meisten Waren eine ausgesprochene Importabhängigkeit.Deutschen Lieferanten eröffnet das viele Chancen.Weitere Informationen zu Irland unter: www.gtai.de/irlandGermany Trade & Invest (GTAI) ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft derBundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft informiert deutsche Unternehmenüber Auslandsmärkte, wirbt für den Wirtschafts- und TechnologiestandortDeutschland und begleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung inDeutschland.Pressekontakt:Esad FazlicT +49 (0)30 200 099-151esad.fazlic@gtai.comhttp://twitter.com/gtai_dehttp://youtube.com/gtaiWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/74441/4513792OTS: Germany Trade & InvestOriginal-Content von: Germany Trade & Invest, übermittelt durch news aktuell