Neuwahl des Verwaltungsrates stärkt die enge Verbindung von Flughäfen mit Bundesländern und Kommunen - Jahrestagung des Flughafenverbandes ADV in Frankfurt

Frankfurt (ots) - Im Rahmen der Jahrestagung des Flughafenverbandes wurdeturnusmäßig der ADV-Verwaltungsrat für drei Jahre neu gewählt. Nach der Satzungder ADV ist der Verwaltungsrat das höchste Entscheidungsgremium des Verbandes.Seit über sechs Jahrzehnten gehören dem ADV-Verwaltungsrat Vertreter derBundesländer, der Kommunen, der Industrie- und Handelskammern, des DeutschenStädtetages sowie zahlreicher öffentlicher Körperschaften an. Für dieGesetzgebung relevante Fragestellungen der Flughafenpolitik kommen hier zurSprache. Das Gremium zeugt von der Verankerung der Flughäfen in ihrenBundesländern und Regionen.An die Spitze des ADV-Verwaltungsrates wurde Herr Dr. Hans Georg Reichhart,Bayerischer Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, gewählt. Der frischgewählte Verwaltungsratsvorsitzende dankte dem Gremium für das in ihn gesetzteVertrauen und erklärte: "Ich freue mich auf einen engagierten Dialog zwischenBehörden, Ländervertretern und den Flughäfen. Gemeinsam werden wir daraufhinwirken, dass die Rahmenbedingungen für einen wirtschaftlichen undnachhaltigen Flughafenstandort Deutschland verbessert werden."Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde erneut Herr Dr. Michael Fraas,Wirtschaftsdezernent der Stadt Nürnberg, bestellt. Der Vertreter der Kommunenerklärte zu den Zielen seines Wirkens: "Zunehmend viele Flughäfen leiden unterStreckenstreichungen und Verkehrsrückgängen. In Zeiten, in denen diewirtschaftlichen Ergebnisse der Flughäfen zurückgehen, ist es umso wichtiger,die Bedeutung der Flughäfen für deren Regionen als unverzichtbarerStandortfaktor und Impulsgeber für die lokale Wirtschaft herauszustellen. Dasmuss auch dem Bund und der EU deutlich gemacht werden."ADV-Präsident Dr. Stefan Schulte gratulierte den Gewählten: "Mit der heutigenWahl des Verwaltungsrates festigen wir die enge Verbindung von Flughäfen mitBundesländern und Kommunen. In den kommenden Monaten stehen für die Flughäfen imBund und im Bundesrat bedeutsame Entscheidungen an. Der Verwaltungsrat hilftuns, wichtige Einschätzungen von den relevanten Entscheidern zu erhalten."Die neue Amtszeit des ADV-Verwaltungsrates beginnt am 01. Januar 2020 und endetam 31. Dezember 2022.Pressekontakt:Isabelle B. PoldersFachbereichsleitung Verbandskommunikation / ADV-PressesprecherinTel.: +49 30 310118-14Mobil: +49 173 2957558polders@adv.aeroSabine HerlingFachbereichsleitung Verbandskommunikation / ADV-PressesprecherinTel.: +49 30 310118-22Mobil: +49 176 10628298herling@adv.aeroWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/44169/4453210OTS: ADV Deutsche VerkehrsflughäfenOriginal-Content von: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen, übermittelt durch news aktuell