Neuwagen - Onlinebörsen stellen sich auf Kaufprämie der Hersteller ein / Kunden der Mehrmarkenplattform CarFellows profitieren sofort (FOTO)

Berlin (ots) - Auch ohne staatliche Neuwagenprämie kämpft sich der Automobilhandel ins Leben zurück. Der Online-Handel bildet die Speerspitze für einen kontaktlosen Verkauf.Ein rasanter Anstieg der Online-Besucherzahlen sorgt für Aufbruchstimmung im automobilen Online-Handel. Als erste Multibrand-Plattform verkauft CarFellows seine Fahrzeuge inkl. digitaler Unterschrift und Haustürlieferung komplett über das Internet.Online-Autohandel als Gewinner in der KriseAuch wenn die Industrie über das Ausbleiben der Kaufprämie jammert, zieht der Markt für neue Fahrzeuge wieder an und ein Teil der ausgebliebenen Käufe sucht sich nun seinen Weg über den Online-Kanal. Ab Anfang Juli werden zur Marktbelebung zusätzliche Kaufprämien erwartet. Schon jetzt kann man von diesen Nachlässen profitieren, so ist beispielsweise der neueste VW Golf 8 schon ab 149 Euro pro Monat im Leasing ohne Anzahlung bzw. für 15.990 Euro anstatt 19.995 Euro beim Kauf erhältlich.Durch die neue Umweltprämie zur Förderung der Elektromobilität werden Fahrzeuge mit Elektro- und Hybridmotor sogar noch attraktiver: Aktuell kostet die Netto-Leasingrate bei einer Laufzeit von 18 Monaten 39,- Euro für Gewerbekunden. Bei Privatkunden ist die Leasingrate inklusive Steuern mit 49,- Euro ebenfalls atemberaubend gering. CarFellows informiert auf seiner Seite umfassend über diese e-Fahrzeuge."Startups wie CarFellows zeigen einen Weg in eine digitale Zukunft. Wer einmal den digitalen Verkauf erlebt hat, wird nie wieder zum klassischen Autohändler zurückkehren", ist Dr. Engelbert Wimmer, einer der Investoren von CarFellows, überzeugt.Private und gewerbliche Kunden profitieren von der kontaktlosen Kaufabwicklung"In Zeiten Coronas bleibt der Online-Kauf der sicherste Weg zum Erwerb eines Neuwagens. Wir bieten neben der telefonischen Kaufberatung den digitalen Vertragsabschluss. Unsere sichere Haustürlieferung bleibt während Corona ohne Kosten", erklärt Nina Geiss, CEO von CarFellows. Ihr Berliner Start-up bietet seit Sommer 2019 die Möglichkeit, Neuwagen verschiedener Hersteller komplett online zu kaufen und innerhalb von 4 Wochen per Haustürlieferung zu erhalten."CarFellows wendet sich an private Endkunden genauso wie an gewerbliche Nutzer. Wir sehen, dass der Wunsch unserer Kunden nach individueller Mobilität und kontaktloser Lieferung höher ist denn je. Die erhöhte Nachfrage von Hybrid- und Elektrofahrzeugen freut mich besonders", sagt Nina Geiss.Interessenten sollten sich jedoch beeilen: Das aktuelle Marktumfeld ist für den Kauf eines Fahrzeuges einzigartig und die Angebote begrenzt. Das Absinken der Mehrwertsteuer ist zudem ein zusätzlicher Impuls.