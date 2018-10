Neuwagen-Absatz bricht im September ein - Neuer Abgas-Standard bremst Verkauf

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

FLENSBURG (dpa-AFX) - Der Pkw-Absatz in Deutschland ist mit Inkrafttreten des neuen Abgas-Prüfstandards im September kräftig eingebrochen.



Im abgelaufenen Monat seien 200 134 Personenwagen neu zugelassen worden und damit 30,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, teilte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Dienstag in Flensburg mit. In den Vormonaten hatte vor allem der VW-Konzern den Verkauf von Autos mit dem alten Abgas-Messstandard kräftig angekurbelt. Für die ersten neun Monate steht bei den Neuzulassungen daher immer noch ein Plus von 2,4 Prozent zu Buche.

Seit 1. September dürfen nur noch Autos neu zugelassen werden, die den Prüfstandard WLTP ("Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure") durchlaufen haben. Die neuen, gründlicheren WLTP-Tests haben dazu geführt, dass im September noch nicht alle Modelle die Genehmigung für eine Neuzulassung hatten./stw/jha/