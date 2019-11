Neutrophile und Liposomen sind gute Freunde: NUST MISISIS Wissenschaftler entdecken einen neuen Faktor für die effektive Wirkstoffabgabe an Tumore

Moskau (ots/PRNewswire) - Das wissenschaftliche Team des NUSTMISISIS Laboratory of Biomedical Nanomaterials hat eine intravitaleStudie (Studie am lebenden Gewebe) über den Mechanismus der gezieltenWirkstoffabgabe an bösartige Tumore unter Verwendung von Liposomendurchgeführt. Es stellte sich heraus, dass die Immunzellen derNeutrophilen des menschlichen Körpers die Effizienz derWirkstoffabgabe an den Tumor um 30 % erhöhen. Die Ergebnisse wurdenin der internationalen Fachzeitschrift ACS NANO(https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsnano.9b03848)veröffentlicht.Liposomen - künstlich erzeugte Fettblasen - dringen durch densogenannten Enhanced Permeability and Retention (EPR)-Effekt in denTumor ein.Der EPR-Effekt tritt aufgrund der übermäßigen Vermehrung vonBlutgefäßen auf, die durch den abnormen Bedarf des Tumors anSauerstoff und Nahrung verursacht wird. Mit dem pathologischenWachstum entstehen riesige Poren von bis zu 200 nm Durchmesser in denWänden der Blutgefäße. Außerdem bewirkt das Wachstum des Tumors eineKompression der Lymphgefäße und verhindert den normalen Abfluss voninterzellulärer Flüssigkeit. So dringen Liposomen in den Tumor einund können aufgrund einer gestörten Lymphdrainage nicht austreten.Es wird angenommen, dass Liposomen aufgrund des EPR-Effekts nur inden Tumor eindringen können, nicht aber in das gesunde Gewebe. Aberist dies so? Und was passiert im Inneren des Gefäßes?Wissenschaftler des NUST MISISIS Laboratory of BiomedicalNanomaterials beobachteten die Abgabe des Wirkstoffs an das Gewebegesunder Mäuse und an verschiedene Arten von bösartigen Tumoren:Brustkrebs, Prostatakrebs und Melanom. Die Beobachtungen wurden miteinem intravitalen Mikroskop durchgeführt, mit dem Prozesse direkt ineinem lebenden Organismus untersucht werden können."Die erste Schlussfolgerung, die wir als Ergebnis der Studieerhalten haben, ist, dass es zwei Arten der Penetration von Liposomenaus Blutgefäßen in Gewebe gibt, die in lebenden Geweben vorkommen.Ein Mikroleckage ist eine kleine isolierte Ansammlung von Liposomenum ein Gefäß herum. Dieser Prozess ist für die Behandlung von Tumorennutzlos, da er es dem Wirkstoff nicht erlaubt, die Tumorzellen zuerreichen. Darüber hinaus wurden Mikroleckagen in gesunden Gewebengefunden, was die Toxizität von liposombasierten Medikamentenerklärt, die in einer modernen Klinik verwendet werden", sagt ViktorNaumenko, Autor der Arbeit, Forscher am NUST MISISIS Laboratory ofBiomedical Nanomaterials.Das zweite interessante Beobachtungsergebnis ist, dassNeutrophile, eine Art weiße Blutkörperchen und körpereigeneImmunzellen, das Austreten in das Tumorgewebe fördert. WennNeutrophile das Gefäß zusammen mit den Liposomen durch die "Ajar-Tür"in der Gefäßwand verlassen, gelangen die Liposomen in den Tumor. DenErgebnissen des wissenschaftlichen Teams zufolge erhöhen Neutrophiledie Effizienz der Liposomen-Penetration in den Tumor um ein Drittel.Diese Entdeckung ergibt ein klares Muster: Neutrophile erhöhen dieGefäßdurchlässigkeit des Tumors für eine gezielte Verabreichung vonliposomalen Wirkstoffen und erhöhen damit die Heilungschancen. Diesgeschieht zudem nur im Fall einer Mikroleckage, einer großen diffusen"Wolke" von Liposomen, die tief in den Tumor eindringt und so einegezielte Wirkstoffabgabe gewährleistet."Die Unterscheidung zwischen zwei Arten von Leckagen ist wichtig,um den Mechanismus zu verstehen, wie liposombasierte Wirkstoffefunktionieren. Unsere Ergebnisse zeigen, dass Mikroleckagen nicht nurnicht nur zur Abgabe von Wirkstoffen an Tumorzellen beitragen,sondern auch für deren unerwünschte Anhäufung in gesundem Gewebeverantwortlich sind. Der therapeutische Effekt wird durch Makroleckserreicht, und Neutrophile können helfen, ihn zu verstärken", betonteViktor Naumenko.Das Team setzt derzeit Laborstudien fort, um die unerwünschtenNebenwirkungen der Liposomentherapie zu reduzieren.Quelle: https://en.misis.ru/university/news/science/2019-11/6416/Logo - https://mma.prnewswire.com/media/955872/NUST_MISIS_Logo.jpgPressekontakt:Dina Moiseevamoiseeva@edu.misis.rum+7-9033-630-573Original-Content von: The National University of Science and Technology MISiS, übermittelt durch news aktuell