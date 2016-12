Neutrinos revolutionieren Elektromobilität / Kooperation mit großem Automobilhersteller vereinbart

Berlin (ots) - Für Neutrino Inc. und die Neutrino Deutschland GmbHschließt das Jahr mit äußerst positiven Nachrichten ab: Soeben wurdedie Kooperation mit einem großen Automobilhersteller vereinbart. DerAutomobilkonzern sichert sich die Neutrino-Technologie, um dieherkömmliche Elektromobilität zu revolutionieren.Gespräche mit weiteren Automobilkonzernen, die sich zurVerbesserung ihrer Elektromobilität der Neutrino-Technologie bedienenwollen, sind im Gange. Um welche Unternehmen es sich handelt,unterliegt noch der Geheimhaltung.Neutrino-Präsident Holger Thorsten Schubart kündigte einenrevolutionären Paradigmenwechsel in der Elektromobilität auf derBasis autarker Module an, was den Elektro-Automarkt schnell verändernund ihm neue Attraktivität verleihen werde. "Reichweitenprobleme derBatterien werden damit in wenigen Jahren der Vergangenheitangehören."Die Neutrino Inc. und die Neutrino Deutschland GmbH kämpfen mitihren Partnern seit vielen Jahren gegen die überholte Lehrmeinung an.In ihren Laboren werden schon jetzt Folien mit Nanobeschichtungenhergestellt, mit denen Energie der Neutrinos in Strom umgewandeltwird - in Kleinkraftwerken von der Größe eines Pilotenkoffers imFahrzeug selbst. Die industrielle Anwendung der Technologie für denAlltagsgebrauch wird erst in einigen Jahren möglich sein, doch stehtjetzt schon fest, dass Neutrinos eine additive Energieressource sind.Ex-Verkehrsminister Professor Günther Krause, Mitglied desWissenschaftlichen Beirats der Neutrino Inc., betonte: "Neutrinossollten wir endlich als sinnvolle Ergänzung der etabliertenalternativen Energien anerkennen und als kontinuierliche Quelle zurElektroenergiegewinnung in naher Zukunft nutzen."Nur wenige Wissenschaftler waren bislang überzeugt, dass NeutrinosMasse besitzen und daher zur Energiegewinnung verwendet werdenkönnen. Die meisten Wissenschaftler nahmen an, dass Neutrinos wegenangeblicher Masselosigkeit nicht dafür genutzt werden können. DerPhysiknobelpreis 2015 strafte die Skeptiker Lügen; die Preisträgerwiesen nach, dass Neutrinos Masse besitzen. Was Masse besitzt undeiner Beschleunigung unterliegt, trägt entsprechend Albert EinsteinsRelativitätstheorie (e=mc2) Energie in sich.An der Masseeigenschaft der Neutrinos haben auch die Forscher amKarlsruher Institut für Technologie (KIT) keine Zweifel. Um die Masseder winzigen Geisterteilchen festzustellen, ließen sie eine 200Tonnen schwere und 60 Millionen Euro teure Waage bauen, derenzylindrischer Tank mit zehn Metern Durchmesser den weltgrößtenluftleeren Raum bildet. 150 Forscher aus den USA, aus Russland,Deutschland, Großbritannien und Tschechien sind mit dieser feinstenWaage der Welt beschäftigt."Der Energiehunger der Welt zwingt uns, nach neuen Lösungen undTechnologien zu suchen, in den Neutrinos haben wir sie gefunden",sind Schubart und Krause überzeugt. "Das umweltschädigende Verbrennenfossiler Brennstoffe gehört in ein paar Jahren der Vergangenheit an."Es sei keine Frage mehr des Ob, sondern des Wann, "denn wir habenzwei unschlagbare Verbündete auf unserer Seite: die Sonne und dieZeit."Pressekontakt:Heiko SchulzeHaus der Bundespressekonferenz 0413Schiffbauerdamm 40, 10117 BerlinTelefon: +49 30 72626 2700E-Mail: heiko.schulze.bpk@gmail.comOriginal-Content von: Berliner Korrespondentenb?ro, übermittelt durch news aktuell