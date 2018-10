Neutrino Energy wird auch die Möglichkeiten in der Raumfahrt verbessern / Energie aus dem All für das All / Internationaler Raumfahrtkongress in Bremen als Kontaktbörse (FOTO)

Bremen (ots) -Energie, die aus dem All kommt und für das All eingesetzt wird:Mit Neutrino Energy eröffnen sich revolutionäre Möglichkeiten auchfür die Raumfahrt. Außerordentlich zufrieden blickt Holger ThorstenSchubart, CEO der Neutrino Energy Group, auf den 69. InternationalenRaumfahrtkongress in Bremen zurück, der sich unter anderem auch mitEnergiefragen befasste.Das Who is Who der internationalen Raumfahrt traf sich auf demweltgrößten Raumfahrtkongress in Bremen, um über Neuigkeiten undWeiterentwicklungen in der Raumfahrt zu diskutieren. 4.500Raumfahrt-Experten gaben faszinierende Aus- und Einblicke, 2.000Fachveranstaltungen befassten sich mit Sicherheitsfragen, KünstlicherIntelligenz und Chancen der Wirtschaft im All. Auch zukunftsweisendeRaketenentwicklungen, Satellitenprojekte, dieWeltraumschrottproblematik und diverse Forschungsmissionen sowierechtliche Aspekte von Raumfahrt und Satellitenanwendungen und nichtzuletzt Energiefragen wurden thematisiert.Für den CEO der Neutrino Energy Group, Holger Thorsten Schubart,war der Kongress als Marktplatz und Kontaktbörse wertvoll. "Ich habesehr spannende Menschen aus der ganzen Welt kennengelernt und konntefür unsere Unternehmensgruppe bedeutende neue Geschäftskontakteknüpfen."Die Frage ausreichender und nachhaltiger Energieversorgungbeherrscht auch die Raumfahrt. Derzeit wird überwiegend noch mitherkömmlichen Solarmodulen gearbeitet. Sie haben allerdings einenbedeutenden Nachteil. Sie benötigen sehr viel Platz und bieten dahereine große Angriffsfläche für im Weltraum herumfliegende Partikel.Außerdem funktionieren die Solarmodule nur, wenn sie Sonnenlichterreicht.Mit den Möglichkeiten der Neutrino Power Zellen lassen sich inZukunft die Nachteile der derzeit noch verwendeten Solarpanels im Allinnerhalb weniger Jahre mit einem Quantensprung überwinden. Dennzukünftige Generation von Energiezellen, den sogenannten NeutrinoPower Cubes, haben den Vorteil, dass sie auch bei völliger Dunkelheitfunktionieren. Nach den Ausführungen Holger Thorsten Schubarts wirddie kinetische Energie der nichtsichtbaren Strahlung dabei genutzt,um diese in Mikrovibration über supersymmetrische Beschichtungen unddaraus erzeugte Resonanzen zu optimieren. Diese Energiezellen lassensich übereinander stapeln und sind hoch effektiv. "Eine neuartigeTechnologie, die in den Anfängen ihrer Entwicklung steht, aber in dennächsten Jahren zwangsläufig ihren Platz einnehmen wird", soSchubart.Erst 2015 wurde der Physiknobelpreis für die Feststellung derMasseeigenschaften der Neutrinos gegeben. Man denke an die berühmteEinsteinsche Formel E=mc² über die Äquivalenz von Masse und Energie.Im Kosmos herrschen weitaus größere Energien als auf der Erde. Durchdie Optimierung von Materialstrukturen, insbesondere dotierterNanopartikel, werden sich in den nächsten Jahren und Jahrzehntenungeahnte Möglichkeiten für eine völlig neue Energieversorgung auchauf der Erde ergeben. "Wie so oft dauert es immer eine Weile, bissich die Erkenntnisse aus den Spitzenwissenschaften wie etwa derRaumfahrt oder den technischen Vorreitern wie der Formel 1 fürAnwendungen der Verbraucher im täglichen Leben übertragen lassen",erläutert Holger Thorsten Schubart. Die Raumfahrt und ihreWissenschaften seien ein bedeutendes technologisches Fenster in dieZukunft, die Energiefrage werde dabei eine immer größere Rollespielen.Vor dem diesjährigen Raumfahrtkongress (1. bis 5. Oktober) war derletzte in Deutschland im Jahr 2003 ebenfalls in Bremen. Schauplätzeder nächsten Veranstaltungen sind Washington und Dubai.Pressekontakt:Heiko SchulzeHaus der Bundespressekonferenz 041310117 BerlinTel. +49 30 20924013press@neutrino-energy.comhttp://neutrino-energy.comOriginal-Content von: Berliner Korrespondentenbüro, übermittelt durch news aktuell