NeutriScis Vertragspartner Tabletz LLC informiert über Neuigkeiten zur Produkteinführung in Japan

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia – 14. Dezember 2020 – NeutriSci International Inc. („NeutriSci“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: NU, OTCQB: NRXCF, FRANKFURT: 1N9) – ein innovatives Technologieunternehmen, das Produkte für die Nutrazeutikabranche entwickelt – freut sich sehr, gemeinsam mit seinem Partner Tabletz LLC über die aktuellen Entwicklungen in Zusammenhang mit der Markteinführung der Marke TABLETZ in Japan zu berichten.

Im Namen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung