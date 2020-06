NeutriSci tritt mit Erstauftrag in vielversprechenden japanischen CBD-Markt ein

Quelle: IRW Press

Vancouver, BC, Kanada / 9. Juni 2020 – NeutriSci International Inc. ("NeutriSci" oder das “Unternehmen")(OTCQB:NRXCF)(TSXV:NU)(FRANKFURT:1N9) freut sich bekanntzugeben, dass es mit einer strategischen Private-Label-Partnerschaft in den japanischen CBD-Markt einsteigt. Eine erste kleine Musterbestellung im Wert von 37.500 USD ist eingetroffen und wurde bereits bezahlt. Der Name und die Marke werden bei Abschluss eines endgültigen Vertrages veröffentlicht. Der Abschluss dieses ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung