NeutriSci erhält vom japanischen Gesundheitsministerium die finale Produktzulassung

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia – 4. August 2020 – NeutriSci International Inc. („NeutriSci“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: NU, OTCQB: NRXCF, FRANKFURT: 1N9), ein innovatives Technologieunternehmen, das Produkte für die Nutrazeutikabranche entwickelt, freut sich sehr, über die aktuellen Entwicklungen in Zusammenhang mit seinem Einstieg in den vielversprechenden japanischen CBD-Markt zu berichten.

Das japanische Gesundheitsministerium hat nun das von NeutriSci lizenzierte Produkt mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung