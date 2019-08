Neutralitätsgebot und politische Bildung: Kritische Behandlung rassistischer und rechtsextremer Positionen von Parteien ist geboten

Berlin (ots) - "Rassismus und Rechtsextremismus kritisch zuthematisieren, ist ein wichtiger Bestandteil des staatlichenBildungsauftrags und menschenrechtlich geboten", erklärte dasDeutsche Institut für Menschenrechte anlässlich der Veröffentlichungder Publikation "Das Neutralitätsgebot in der Bildung" am 5. August.Dies gelte auch für rassistische und rechtsextreme Positionen vonParteien. Entscheidend sei, dass die Positionen der Parteien sachlichzutreffend wiedergegeben würden und auch deren Behandlung sachlicherfolge. "Das parteipolitische Neutralitätsgebot des Staates und dasRecht der Parteien auf Chancengleichheit im politischen Wettbewerb(Art. 21 Grundgesetz) stehen einer kritischen Thematisierung solcherPositionen von Parteien in der politischen Bildung nicht entgegen",so das Institut.Die Publikation richtet sich an Entscheidungsträger in Ministerienund Behörden sowie an Gerichte, die mit der Frage konfrontiertwerden, welche Bedeutung dem staatlichen Neutralitätsgebot und demRecht der Parteien auf Chancengleichheit im politischen Wettbewerb(Art. 21 Grundgesetz) zukommt, wenn Lehrkräfte oder Akteure deraußerschulischen Bildung rassistische und rechtsextreme Positioneneiner Partei thematisieren."Diese rechtlichen Fragen sind bisher wenig untersucht. Siestellen sich aber, insbesondere seit die Partei AfD in einigenBundesländern die gegen Lehrerschaft gerichtete Aktion 'NeutraleSchule' gestartet hat", so das Institut weiter. Zudem stelle diePartei von Bundesregierung und Landesregierungen aufgelegte Programmezur Demokratieförderung infrage und setze dabei Akteure unter Druck,die sich im Bereich der außerschulischen Bildung kritisch mitrassistischen und rechtsextremen Positionen von Parteienauseinandersetzen.WEITERE INFORMATIONENHendrik Cremer (2019): Das Neutralitätsgebot in der Bildung.Neutral gegenüber rassistischen und rechtsextremen Positionen vonParteien? Berlin: Deutsches Institut für Menschenrechte.http://ots.de/nNvOF8Pressekontakt:Bettina Hildebrand, PressesprecherinTelefon: 030 259 359-14 * Mobil: 0160 966 500 83E-Mail: hildebrand@institut-fuer-menschenrechte.deTwitter: @DIMR_BerlinOriginal-Content von: Deutsches Institut für Menschenrechte, übermittelt durch news aktuell