Neutrale Meinungen von Patienten für Patienten - bald in vitabook integriert

Frankfurt/Hamburg (ots) - Die soeben vereinbarte Kooperationzwischen der neutralen Online-Plattform gesundheits-erfahrungen.deund dem MedTech-Unternehmen vitabook bietet den Usern beider Portaleviele Vorteile: Nutzern von gesundheits-erfahrungen.de stehendemnächst evidenzbasierte medizinische Informationen zur Verfügung,vitabook-Gesundheitskonto-Inhaber können auf authentischeErfahrungsberichte anderer Patienten zugreifen.Sich endlich mal austauschen: Welche Therapien haben wirklich zueiner Linderung geführt? Welcher Wirkstoff wurde am besten vertragen?Die neutrale, kostenfreie Onlineplattform gesundheits-erfahrungen.deermöglicht einen anonymen und breiten Austausch zwischen betroffenenPatienten, indem sie diese miteinander vernetzt. "Patienten greifenauf die Erfahrungen anderer zu, können dadurch auf Augenhöhe mit dembehandelnden Arzt sprechen", erklärt Dr. Nils D. Haberland, Initiatorder Webseite.Assistenzlösungen für Patienten durch Kooperation"Ziel von vitabook ist es, Patienten nicht nur ein digitalesGesundheitskonto zu bieten, sondern der persönlicheGesundheitsassistent seiner User zu sein", sovitabook-Geschäftsführer Markus Bönig. "Die soeben geschlosseneKooperation markiert einen wichtigen Meilenstein unserer Strategie,jedem vitabook-Nutzer Assistenzlösungen - also passgenaue Lösungen -zu präsentieren." Die technische Umsetzung läuft bereits. In knappvier Wochen werden die 241.000 vitabook-User direkt auf diePatientengruppen und Posts von gesundheits-erfahrungen.de zugreifenkönnen. Damit stellt vitabook die adäquate Peergroup im User-Profilein. "Durch die Integration der Onlineplattform geben wir demPatienten ein weiteres Instrument zur Selbstbestimmung an die Hand.Die Kommunikation mit anderen Betroffenen über Diagnosen,Behandlungsmethoden und Wirkstoffe ist eine Hilfe zur Selbsthilfe."Win-win-Situation für Patient und ArztVor sechs Monaten initiierte der Frankfurter Neurochirurg undHigh-Tech Pionier Dr. Nils D. Haberland gesundheits-erfahrungen.de.Die Plattform knüpft an die Gewohnheiten der User an, sie findengleiche Funktionen und einen ähnlichen Aufbau wie bei den bekanntenSocial-Media-Portalen. Sie können Liken, Posten, Videos und Fotoshochladen und Artikel lesen - und all das mit ihrerCommunity-Patientengruppe auf gesundheits-erfahrungen.de teilen."Aber der Patient bleibt anonym, denn Datensicherheit und der Schutzpersönlicher Rechte ist uns ein zentrales Anliegen", betont Dr. NilsD. Haberland. Der Plattform sind drei internationale Datenbanken(internationaler Diagnoseschlüssel, internationale Wirkstoffliste,internationaler OPS - Codes für die spezifischen Therapien) für diestatistische Auswertung der Patientenmeinungen hinterlegt. Diesewerden nach Alter, Geschlecht und Land sortiert graphischdargestellt. "So können unsere Daten und Ergebnisse besser mitanderen Erhebungen verglichen werden. Auch ich als Mediziner möchtewissen, welche Operationsmethode oder Behandlung von den Patientenpositiv bewertet wird. Das brauche ich für meine tägliche Arbeit, umbesser auf meine Patienten einzugehen und Therapiekonzepte zujustieren. gesundheits-erfahrungen.de bedeutet eine Win-win-Situationfür Arzt und Patienten."Zuverlässiger als Dr. GoogleDie Statistik der Patienteneinschätzungen ist allen Usernzugänglich und sicherlich auch für Krankenkassen undPatientenvereinigungen von Interesse: "Mit steigenden User-Zahlenkönnen alle auf eine breite Datenbasis zugreifen, die jedemedizinische Studie an Teilnehmerzahlen übersteigt: zum Wohle derPatienten und ihrer Genesung!"Dank der Kooperation mit vitabook kann nun auf ein medizinischesLexikon mit evidenzbasierten Artikeln zurückgegriffen und dieseArtikel in der "Therapie des Monats" und im "Medizinischen Journal"auf gesundheits-erfahrungen.de zur Verfügung gestellt werden. Stattauf häufig ungeprüfte Informationen im Netz vertrauen zu müssen,können User künftig also authentische Erfahrungsberichte andererPatienten lesen und darüber hinaus weitere Informationen auszuverlässiger Quelle beziehen.Über gesundheits-erfahrungen.deWeltweit die erste Patientenbewertung über Wirkstoffe undBehandlungsmethoden, die mit einem Like oder Dislike erfolgt undgrafisch dargestellt wird. Gesundheits-erfahrungen.de bietet denUsern die Chance, sich anonym über Wirkstoffe und Behandlungsmethodenin den Patientengruppen auszutauschen. Neutral und kostenfrei stehtdieses Netzwerk jedem offen. Gegründet wurde es vom High-Tech Pionierund Frankfurter Neurochirurgen Dr. Nils D. Haberlandwww.gesundheits-erfahrungen.devitabookvitabook ist ein deutscher Anbieter digitaler Gesundheitskonten.Das Unternehmen bietet Patienten eine Plattform für ihreGesundheitsdaten - ähnlich wie beim Online-Banking können dabeisämtliche medizinischen Daten von Ärzten, Kliniken, Laboren u. v. m.gesammelt und selbst verwaltet werden. Die Daten werden starkverschlüsselt übertragen und liegen in der Microsoft-CloudDeutschland, also hochgesichert in zwei deutschen Rechenzentren.www.vitabook.de