Die Neustarts im November bei maxdome: Batman im Doppelpack und die dritte Staffel der FBI-Thrillerserie Quantico exklusiv bei maxdome!

München (ots) - Der November wird stürmisch - auch bei maxdome:Mit gleich zwei Meisterwerken von Star-Regisseur Christopher Nolanund knallharter FBI-Action.Die Verbrecher in Gotham City haben Batman (Christian Bale) in derVergangenheit schon vor die ein oder andere Herausforderung gestellt- doch der psychopathische Joker (Heath Ledger) ist von einem ganzanderen Kaliber. Das Gesicht stets zur hässlichen Clownsfratzegeschminkt, jedoch mit brillantem Verstand, will er Gotham in dieAnarchie stürzen. Dabei gerät der neue Bezirksstaatsanwalt HarveyDent (Aaron Eckhart), der bei der Bevölkerung äußerst beliebt ist, insein Visier. Denn dieser arbeitet mit Batman und dem Polizisten JimGordon (Gary Oldman) zusammen, um die Stadt endgültig vom Bösen zubefreien und gerät dabei in Lebensgefahr. Der Batman-Blockbuster "TheDark Knight" mit Oscar-Preisträger Heath Ledger ist ab November immaxdome Monatspaket verfügbar.Seit nunmehr acht Jahren ist Batman von der Bildflächeverschwunden und die Gesetze, die nach Harvey Dents Tod verabschiedetwurden, haben dem Verbrechen Einhalt geboten. Doch das ändert sichmit dem plötzlichen Auftauchen von gleich zwei potentiellenBedrohungen, die den dunklen Ritter aus seinem selbst gewählten Exilzwingen. Denn die mysteriöse Catwoman (Anne Hathaway) macht Gothammit ihren nächtlichen Einbrüchen unsicher. Wesentlich gefährlicherist jedoch der Plan des Knochenbrechers Bane (Tom Hardy). DerMuskelberg mit Atemmaske hat es nämlich darauf abgesehen, diekomplette Stadt in Schutt und Asche zu legen.Auch "The Dark Knight Rises" ist ab November im Monatspaketverfügbar und lädt zum Batman-Doublefeature ein."Quantico" ist zurück - und das exklusiv im maxdome Monatspaket!Vor drei Jahren entschied sich Alex Parrish (Priyanka Chopra) dazu,ihr Leben als FBI-Agentin hinter sich zu lassen und zog sich auf einWeingut in Italien zurück. Doch ihre Idylle findet ein jähes Ende,als ihr ehemaliger Kollege und Ex-Freund Ryan (Jake McLaughlin)plötzlich vor ihrer Tür steht und sie darum bittet, ihn bei derRettung seiner Frau Shelby zu helfen. Diese wird nämlich von einerskrupellosen Waffenhändlerin als Geisel gefangen gehalten. Um sie zubefreien, fordert sie etwas, das sie nur von Alex bekommen kann.Die dritte und finale Staffel der US-Thriller-Serie ist abNovember wöchentlich in Doppelfolgen exklusiv bei maxdome abrufbar.Und auch die ersten beiden Staffeln der Erfolgsserie kehren zurückins Monatspaket - perfekt für einen Serienmarathon.Weitere Highlights zum Leihen und Kaufen im maxdome Store sindgeballte Frauenpower mit "Ocean's 8", die Fortsetzung desMusical-Hits "Mamma Mia! 2" und der neue Marvel-Blockbuster "Ant-Manand the Wasp".Die Neustarts im maxdome Monatspaket:Serien:Quantico, Staffel 1-2, ab 01.11.2018Quantico, Staffel 3, ab 30.11.2018 wöchentlich in DoppelfolgenFilme:Der junge Messias, ab 01.11.2018The Dark Knight, ab 01.11.2018The Dark Knight Rises, ab 01.11.2018Vacation- Wir sind die Griswolds, ab 06.11.2018Gespensterjäger, ab 15.11.2018San Andreas, ab 15.11.2018Die Bestimmung - Allegiant, ab 17.11.2018Die Neustarts im maxdome Store:Serien:Marvel's Runaways, Staffel 1, zum Kaufen ab 01.11.2018Marvel's Cloak & Dagger, Staffel 1, zum Kaufen ab 01.11.2018Marvel's Inhumans, Staffel 1, zum Kaufen ab 17.11.2018Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., Staffel 5, Hot from the US, zumKaufen ab 17.11.2018Marvel's The Punisher, Staffel 1, zum Kaufen ab 17.11.2018Filme:Pope Francis: A man of his world, zum Leihen ab 15.11.2018, zumKaufen bereits ab 01.11.2018The Star, zum Leihen und Kaufen ab 01.11.2018Die Frau, die vorausgeht, zum Leihen ab 05.12.2018, zum Kaufenbereits ab 02.11.2018Oceans' 8, zum Leihen ab 08.11.2018, zum Kaufen bereits ab25.10.2018How to party with Mom, zum Leihen ab 22.11.2018, zum Kaufenbereits ab 15.11.2018The First Purge, zum Leihen ab 08.11.2018, zum Kaufen bereits ab02.11.2018Am Ende Ist Man Tot, zum Leihen ab 23.11.2018, zum Kaufen bereitsab 08.11.2018Super Troopers 2, zum Leihen ab 22.11.2018, zum Kaufen bereits ab08.11.2018Skyscraper, zum Leihen ab 15.11.2018, zum Kaufen bereits ab09.11.2018Mamma Mia! Here we go again, zum Leihen ab 22.11.2018, zum Kaufenbereits ab 16.11.2018Superfly, zum Leihen ab 28.10.2018, zum Kaufen ab 13.01.2019Hotel Transsilvanien 3: Ein Monster Urlaub, zum Leihen und Kaufenab 29.11.2018Ant-Man and the Wasp, zum Leihen ab 29.11.2018, zum Kaufen bereitsab 23.11.2018Pressekontakt maxdome:Vanessa FrodlTel.: +49 [89] 943 940 145 vanessa.frodl@maxdome.demaxdome GmbHEin Unternehmen der 7TV Joint Venture GmbH Landsberger Straße 110D-80339 MünchenOriginal-Content von: maxdome, übermittelt durch news aktuell