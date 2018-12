München (ots) - Ein Atomkrieg vor 97 Jahren machte die Erdeunbewohnbar und löschte die Menschheit fast völlig aus. Die wenigenÜberlebenden retteten sich auf das Raumschiff "The Ark" und führtenfortan ein Leben im Weltall. Der neue Lebensraum und die begrenztenRessourcen zwingen die Bewohner jedoch zu strikten Regeln. Soherrscht auf der Ark beispielsweise eine strenge Ein-Kind Politik undschwere Straftaten werden mit der Todesstrafe geahndet. Doch alsfeststeht, dass die Ressourcen der Ark fast aufgebraucht sind, sinddie Bewohner gezwungen nach Alternativen zu suchen. So wird eineGruppe straffälliger Jugendlicher zurück zur Erde gesandt, umherauszufinden, ob diese wieder bewohnbar ist. Doch dort angekommen,stellen sie fest, dass sie nicht alleine sind... Die fünfte Staffelder Sci-Fi-Erfolgsserie "The 100" ist ab Ende Januar exklusiv beimaxdome verfügbar.Der Untergang der Menschheit steht kurz bevor. Schuld daran istein Pilz, der sich in das Hirn des Menschen einnistet und sie inzombieähnliche Wesen mit einem gewaltigen Appetit auf frischesFleisch, den sogenannten "Hungries" verwandelt. Ihre einzige Rettungist ein Team von Forschern, dass sich auf einer Militärbasisverschanzt hat. Dort werden eine Handvoll Kinder, deren Mütterwährend der Schwangerschaft infiziert wurden, dazu benutzt, einenImpfstoff gegen den aggressiven Pilz zu entwickeln. Eines dieserKinder ist Melanie, die durch ihre Intelligenz und liebenswürdige Artaus der Gruppe heraus sticht. Als die Basis von einer Horde Hungriesüberfallen wird, kann sich Melanie zusammen mit einigen Forschern undihrer Lieblingslehrerin retten und trifft auf eine Welt voller Chaosund Zerstörung... Die Zombieapokalype der etwas anderen Art, "TheGirl with all the Gifts", gibt es ab 01. Januar im maxdomeMonatspaket.Als eine mysteriöse Organisation auf dem Höhepunkt des KaltenKrieges das zerbrechliche Gleichgewicht zwischen der USA und derSowjetunion ins Wanken zu bringen, ruft das die GeheimorganisationU.N.C.L.E. auf den Plan. Unter dem Kommando von GeheimdienstchefAlexander Waverly sind FBI-Agent Solo und der KGB-Mann Kuryakingezwungen, gegen den gemeinsamen Feind zusammenzuarbeiten. Alsverdeckte Ermittler wollen sich die Beiden in die Organisationeinschleusen. Doch dabei kann ihnen nur die Tochter eines entführtendeutschen Wissenschaftlers helfen - und die Zeit rennt ihnen davon...Mit "Codename U.N.C.L.E." lässt Regisseur Guy Ritchie die 60erJahre-Serie wieder aufleben und maxdome bringt sie im Januar in deinHeimkino.Zum Ende des Monats wartet noch ein Highlight für die ganzeFamilie im maxdome Store zum Leihen und Kaufen, denn nach 14 Jahrenkehrt die Superheldenfamilie aus "Die Unglaublichen"mit einerFortsetzung zurück. Auch unsere Lieblingsnerds von "The Big BangTheory" sind mit einer 12. Staffel zurück im Store, genauso wie diezweite Staffel des Spin-offs "Young Sheldon".Die Neustarts im maxdome Monatspaket:Serien: Baby Daddy, Staffel 1-6, ab 04.01.2019 The 100, Staffel 5,ab 31.01.2019Filme:Cake, ab 01.01.2019 The Girl with all the Gifts, ab 01.01.2019Magic Mike XXL, ab 31.01.2019 Codename U.N.C.L.E., ab 31.01.2019Die Neustarts im maxdome Store:Serien: True Detective, Staffel 3, zum Kaufen ab 11.01.2019Filme:Das schönste Mädchen der Welt, zum Leihen und Kaufen ab 01.01.2019MEG, zum Leihen und Kaufen ab 01.01.2019 Die Unglaublichen 2, zumLeihen ab 07.02.2019, zum Kaufen bereits ab 25.01.2019 ALPHA, zumLeihen und Kaufen ab 27.01.2019 Reign of the Supermen, zum Leihen ab29.01.2019, zum Kaufen bereits ab 15.01.2019 The Nun, zum Leihen ab17.01.2019, zum Kaufen bereits ab 10.01.2019 Sauerkrautkoma, zumLeihen ab 14.02.2019, zum Kaufen bereits ab 31.01.2019 Book Club, zumLeihen ab 31.01.2019, zum Kaufen bereits ab 22.01.2019Pressekontakt maxdome:Vanessa Frodl Tel.: +49 [89] 943 940 145 Vanessa.frodl@maxdome.deAnn-Christin BrandtTel.: +49 175 1815281 Ann-Christin.Brandt@7-tv.deOriginal-Content von: maxdome, übermittelt durch news aktuell