Die Neustarts im Dezember bei maxdome: Farbenfrohe Fantasy Abenteuer und Weihnachtsfilme für die ganze Familie (FOTO)

München (ots) -Rund vier Lichtjahre von der Erde entfernt befindet sich Pandora.Auf dem zu großen Teilen tropischen Mond existiert Unobtanium, dasauf der Erde unbekannt ist, jedoch den drohenden Rohstoffmangelabwenden könnte. Die dortigen Ureinwohner, genannt Na'vi, leben dortin Einklang mit der Natur, weshalb sie mit der Abholzung ihrer Wälderauch nicht einverstanden sind. Ein ambitioniertes Forscherteam nimmtsich jedoch der Herausforderung an und möchte mit den Na'vi inVerhandlungen treten. Unter ihnen befindet sich auch der ehemalige USMarine Jake Sully (Sam Worthington). Da die Luft auf Pandora fürMenschen jedoch tödlich ist, schlüpfen die Forscher in Avatare, diedem Abbild der Na'vi nachempfunden sind. Vor Ort trifft er auf dieEingeborene Neytiri (Zoe Saldana), die ihm die Welt und Kultur ihresVolkes näherbringt. Doch die Zeit ist knapp, denn das Militär drängtauf die Abholzung ihres Lebensraums. Das Science-Fiction-Meisterwerk"Avatar" von Erfolgsregisseur James Cameron ist ab 1. Dezember imMonatspaket erhältlichDas Leben könnte nicht besser sein - zusammen mit seiner kleinenFamilie hat Papagei Blu mittlerweile in Rio ein neues Zuhausegefunden. Jedenfalls bis sich seine Frau, die Spinx-Ara Dame Jewel,in den Kopf setzt, dass ihre gemeinsamen Kinder das wahre Leben"richtiger" Vögel am Amazonas kennen lernen sollten. So macht sichdie Familie auf eine tausend Kilometer lange Reise in dasTropengebiet auf. Blu, der sein Leben lang unter Menschen gelebt hat,behagt seine neue Umgebung jedoch gar nicht und das plötzlicheAufeinandertreffen mit seinem Schwiegervater, der ihn zudem für einenverweichlichten Großstadtvogel hält, macht die Situation für ihnnicht besser. Doch als dann plötzlich Holzfäller auftauchen umrücksichtslos den Lebensraum seiner Artgenossen abzuholzen, kommt Bluseine Menschenkenntnis zu Gute. Die bunte Fortsetzung von Ice AgeRegisseur Carlos Saldanha "Rio 2" ist ab Dezember im Monatspaketverfügbar.In der Nacht vor Weihnachten schreckt ein kleiner Junge aus seinemBett hoch, denn vor seinem Fenster hält plötzlich eine riesigeDampflok: Der Polar-Express! Als der Schaffner ihn dann auf eineFahrt an den Nordpol einlädt, kann der Junge, der eigentlich nicht anden Weihnachtsmann glaubt, nicht anders und springt nach kurzemZögern an Bord. Auf der abenteuerlichen Fahrt stellt er schnell fest,dass er nicht der Einzige auf dem Weg zum Zuhause des Weihnachtsmannsist und freundet sich schnell mit einem Mädchen an. Als dieses seineFahrkarte verliert und infolgedessen mit dem Schaffner verschwindet,kommen Gerüchte auf, dass sie den Zug verlassen musste. Doch derJunge findet die Karte seiner neu gewonnen Freundin wieder, als sieplötzlich von einer Windböe ergriffen wird. Auch im maxdomeMonatspaket weihnachtet es sehr: Der animierte Klassiker für dieganze Familie, in dem Hollywoodstar Tom Hanks dank Motion Capturingfast alle Rollen spielt, ist ebenfalls ab 1. Dezember verfügbar.Märchenhaft wird es im Dezember auch im maxdome Store mit der 5.und 6. Staffel der Fantasy-Serie "Once Upon A Time" und derGeschichte von "Christopher Robin" über den erwachsen gewordenenbesten Freund von Pu dem Bären. Außerdem neu im maxdome Store: "Meg",in dem Jason Statham gegen einen Riesenhai antritt und dieAction-Thriller-Fortsetzung "Equalizer 2" mit Oscar-PreisträgerDenzel Washington.Die Neustarts im maxdome Monatspaket:Serien:Mistresses (US), Staffel 1-3, ab 01.12.2018 Akte X, Staffel 11, ab15.12.2018Filme:Abraham Lincoln: Vampirjäger, ab 01.12.2018 Verrückt nach Steve,ab 01.12.2018 Avatar - Aufbruch nach Pandora, ab 01.12.2018 Planetder Affen: Revolution, ab 01.12.2018 Edward mit den Scherenhänden, ab01.12.2018 Das Schicksal ist ein mieser Verräter, ab 01.12.2018Garfield, ab 01.12.2018 Ice Age 4 - Voll verschoben, ab 01.12.2018Lincoln, ab 01.12.2018 Maze Runner - Die Auserwählten im Labyrinth,ab 01.12.2018 The Monuments Men - Ungewöhnliche Helden, ab 01.12.2018Notorious B.I.G., ab 01.12.2018 Rio 2, ab 01.12.2018 Thank you forSmoking, ab 01.12.2018 Dreizehn, ab 01.12.2018 Das gibt Ärger, ab01.12.2018 Wir kaufen einen Zoo, ab 01.12.2018 Wolverine: Weg desKriegers, ab 01.12.2018 X-Men Origins: Wolverine, ab 01.12.2018X-Men: Zukunft ist Vergangenheit, ab 01.12.2018 Prometheus, ab01.12.2018 Der Polar Express, ab 01.12.2018 Schöne Bescherung, ab01.12.2018 Happy New Year, ab 01.12.2018 A Very Harold & Kumar 3DChristmas, ab 01.12.2018 Mein Schatz, unsere Familie und ich, ab01.12.2018 Die Qual der Wahl, ab 01.12.2018 Alle Jahre wieder -Weihnachten mit den Coopers, ab 03.12.2018Die Neustarts im maxdome Store:Serien:Once Upon A Time, Staffel 5, zum Leihen ab 01.12.2018 Once Upon ATime, Staffel 6, zum Leihen und Kaufen ab 01.12.2018 Scandal, Staffel6, zum Kaufen ab 01.12.2018 Berlin Station, Staffel 2, zum Kaufen ab04.12.2018Filme:Mission Impossible: Fallout, zum Leihen ab 13.12.2018, zum Kaufenbereits ab 29.11.2018 Augenblicke: Gesichter einer Reise, zum Leihenund Kaufen ab 31.12.2018 Meg, zum Leihen ab 13.12.2018, zum Kaufenbereits ab 10.12.2018 The Darkest Minds, zum Leihen ab 20.12.2018,zum Kaufen bereits ab 13.12.2018 Ein Dorf zieht blank, zum Leihen ab20.12.2018, zum Kaufen bereits ab 14.12.2018 Christopher Robin, zumLeihen und Kaufen ab 13.12.2018 Teen Titans Go! To the Movies, zumLeihen ab 17.01.2019, zum Kaufen bereits ab 20.12.2018 Renegades, zumLeihen und Kaufen ab 25.12.2018 Crazy Rich, zum Leihen ab24.01.2019.2018, zum Kaufen bereits ab 27.12.2018 Polaroid, zumLeihen und Kaufen ab 31.12.2018Pressekontakt maxdome:Vanessa FrodlMarketing Manager PR maxdome GmbH Ein Unternehmen der 7TV JointVenture GmbH Landsberger Straße 110 D-80339 München Tel.: +49 89 943940 145 Mobil: +49 175 1815848 mailto: Vanessa.frodl@maxdome.deAnn-Christin BrandtMarketing Manager PR 7TV Joint Venture GmbH Landsberger Straße 110D-80339 München Mobil: +49 175 1815281 mailto:ann-christin.brandt@7-tv.deOriginal-Content von: maxdome, übermittelt durch news aktuell