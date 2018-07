Neustart für Paracelsus - Klinikkonzern will wieder wachsen

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Nach der Übernahme des insolventen Klinikkonzern Paracelsus will der neue Eigentümer Porterhouse schnellstmöglich wieder in den Angriffsmodus schalten.



Ziel sei es, dass das Unternehmen spätestens in zwei Jahren wieder wachsen könne, sagte der neue Vorsitzende der Geschäftsführung, Michael Philippi, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur dpa in Osnabrück. Voraussetzung sei aber, dass zunächst die Sanierung des Konzerns vollendet werde. Während der Insolvenz wurden in diesem Frühjahr zwei Häuser geschlossen und rund 400 Stellen gestrichen. Das Insolvenzverfahren endet zum 1. August.

Frage: Im Frühjahr hieß es, bis zum Jahresende könnte der Konzern wieder schwarze Zahlen schreiben - bleibt es dabei?

Antwort: Wir arbeiten hart dran, dass genau dieses Ziel erreicht wird. Die Sanierung während der Insolvenz war und ist schmerzhaft. Die Schließung der Häuser in Karlsruhe und in Bad Münster am Stein und ein auch darüber hinaus gehender Personalabbau an einer ganzen Reihe von Standorten waren Schritte, die noch nicht verkraftet, aber vollzogen sind. Wenn man die Konsequenzen und die Auswirkungen würdigt, sind wir guter Dinge, dass die Zahlen in die richtige Richtung zeigen und wir das Ziel am Ende des Jahres erreichen.

Frage: Worin besteht denn noch Sanierungsbedarf?

Antwort: Es gibt in drei Bereichen Handlungsbedarf: Paracelsus hat in den vergangenen Jahren zu wenig in die Standorte investiert. Das betrifft bauliche Themen gleichermaßen wie das tägliche Geschäft, wie Arbeitsmittel, Medizintechnik oder Informationstechnologie. Das gesamte Spektrum an Investitionsbedarf wird gerade aufgenommen. Zweitens müssen wir aus einer Gruppe von Krankenhäusern eine Krankenhausgruppe machen, Synergieeffekte heben, wie es andere Krankenhausgruppe in Deutschland vormachen, egal, in welcher Trägerschaft sie sind. Dass das in den vergangenen Jahren nicht ausreichend geschehen ist, ist sicherlich eine Erklärung, warum die Gruppe in Schwierigkeiten geraten ist. Und schließlich müssen wir auch das alltägliche Krankenhausmanagement, vom Einkaufsmanagement bis zur Leistungsabrechnung, verbessern.

Frage: Gibt es denn noch Sorgenkinder unter den Häusern?

Antwort: In Kassel haben wir ein herausragendes neurologisches Angebot mit einer großen Parkinson-Kompetenz. Dort bedarf es der Ertüchtigung der baulichen Substanz - diesen Donnerstag enthüllen wir das Baustellenschild. Unsere Klinik in München hat ein sehr interessantes Leistungsspektrum auf dem besonderen Markt in München, auch dort müssen wir ins Gebäude investieren. Wir haben Standorte mit einer anspruchsvollen Wettbewerbssituation wie in Bad Ems oder in Osnabrück. Für jeden Einzelstandort ist ein Arbeitsprogramm zu entwickeln.

Frage: Aber nach der Sanierung soll die Gruppe wieder wachsen?

Antwort: Ja, das erklärte Ziel ist es, in den nächsten anderthalb bis zwei Jahren mit Paracelsus wieder Teil einer Wachstumsgeschichte zu sein. Paracelsus ist schließlich die Mutter aller privater Klinikverbünde in Deutschland. Im nächsten Jahr feiert die Klinikgruppe ihren 50-jährigen Geburtstag.

ZUR PERSON: Michael Philippi (60) führte bis Ende 2016 acht Jahre lang die Sana Kliniken AG. Er war unter anderem Vizepräsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft und Vizepräsident des Bundesverbandes Deutscher Privatkliniken./eks/DP/fba