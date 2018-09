Neustart in der UEFA Nations League: Deutschland - Frankreich live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Ex-Weltmeister gegen Weltmeister: Gleich im ersten Länderspielnach der WM-Pleite von Russland trifft die DFB-Auswahl im Rahmen derneu geschaffenen UEFA Nations League auf den neuen WeltmeisterFrankreich. Das ZDF überträgt das Spiel am Donnerstag, 6. September2018, live aus der Allianz-Arena in München. Katrin Müller-Hohensteinund Experte Oliver Kahn begrüßen die ZDF-Zuschauer um 20.15 Uhr, zumAnpfiff um 20.45 Uhr meldet sich Béla Réthy am Reportermikrofon.Bei der Nations League werden die 55 UEFA-Mitglieder entsprechendihrer Ranglistenposition in vier Ligen (A bis D) eingeteilt. In LigaA spielen die besten Teams, darunter auch Deutschland. Jede Liga istdabei nochmal in vier Gruppen eingeteilt. Insgesamt gibt es also 16Gruppen. In den verschiedenen Ligen gibt es sowohl Auf- als auchAbsteiger. Die vier Gruppensieger einer Liga steigen in dienächsthöhere Liga auf, die vier Gruppenletzten in dienächstniedrigere Liga ab. Die vier Gruppensieger der Liga A spielenMitte Juni 2019 in einem Final Four um den Sieg der Nations League.Deutschland spielt in der Gruppe 1 neben Frankreich noch gegen dieNiederlande. Kein leichter Neuanfang also für die Mannschaft von JogiLöw, zumal der Gruppendritte in die Liga B absteigen muss.Auch das zweite Gruppenspiel der DFB-Auswahl überträgt das ZDFlive - das Match gegen die Niederlande findet am 13. Oktober 2018Amsterdam statt.Im Anschluss an die Übertragung aus München folgenZusammenfassungen weiterer Gruppenspiele des Tages.Infos zur Nations League: https://ly.zdf.de/qx64/https://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell