Neuseeland stemmt sich mit großem Zinsschritt gegen Inflation

WELLINGTON (dpa-AFX) - Die Notenbank Neuseelands stemmt sich gegen die hohe Inflation im Land. Wie die Zentralbank am Mittwoch in Wellington mitteilte, steigt ihr Leitzins um 0,5 Prozentpunkte auf 1,5 Prozent. Viele Analysten sahen sich durch den Schritt auf dem falschen Fuß erwischt, sie hatten eher mit einem kleineren Schritt um 0,25 Punkte gerechnet. Die Währungshüter deuteten darüber hinaus die Notwendigkeit weiterer Zinsanhebungen an.

Die neuseeländische Notenbank verfolgt einen konsequenten Kurs gegen die hohe Teuerung. Dies wird auch daran deutlich, dass der jetzige Zinsschritt der größte seit dem Jahr 2000 ist. Darüber hinaus ist es die vierte Zinsanhebung in Folge. Die Inflationsrate liegt aktuell bei fast sechs Prozent und damit deutlich über der von der Notenbank angestrebten Spanne von ein bis drei Prozent.

Hintergrund der steigenden Teuerung sind vor allem hohe Preise für Energie, Rohstoffe und viele Vorprodukte. Dies ist zum einen eine Folge der Corona-Pandemie, die zu vielen Problemen in den internationalen Lieferketten geführt hat. Hinzu kommt der Krieg Russlands gegen die Ukraine, der die Energie- und Rohstoffpreise treibt und viele coronabedingte Probleme verschärft./bgf/la/jha/