Neuseeland meldet weiteren Corona-Fall an Landesgrenze

WELLINGTON (dpa-AFX) - Neuseeland hat nach Wochen ohne Neuinfektionen einen dritten Corona-Fall bestätigt.



Wie Gesundheits-Generaldirektor Ashley Bloomfield am Donnerstag bekanntgab, handelt es sich um einen Mann in seinen 60ern, der von Pakistan über Katar zunächst nach Australien gereist sei. Von dort sei er am 13. Juni nach Neuseeland weitergereist und habe sich in der vorgeschriebenen Quarantäne befunden, als er Symptome der Lungenkrankheit bekam. Zwei Tage nach seiner Ankunft sei der Mann positiv auf das Virus getestet worden.

Erst am Dienstag hatte Neuseeland erstmals seit mehr als drei Wochen ohne aktive Corona-Fälle wieder zwei Infizierte gemeldet. Die miteinander verwandten Frauen waren Anfang Juni aus Großbritannien eingereist. Er sei immer davon ausgegangen, dass es an der Landesgrenze Corona-Fälle geben werde, sagte Bloomfield nach dem dritten bestätigten Fall seit drei Tagen. "Wir werden mehr sehen. Die Zahl der Fälle weltweit steigt weiter". Alle Passagiere auf Flügen von Australien nach Neuseeland müssen künftig Masken tragen, hieß es.

Neuseelands Regierung hatte am 8. Juni nach der Genesung des letzten Covid-19-Patienten die erste Welle der Corona-Pandemie für überwunden und das Land für coronafrei erklärt. Die strikten Grenzkontrollen blieben bestehen, alle anderen Einschränkungen und Regeln wurden indes aufgehoben. Die neuen Corona-Fälle unterstrichen, wie wichtig strikte Grenzkontrollen seien, hatte Bloomfield am Dienstag erklärt./rjl/DP/zb