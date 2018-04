Neuropeptid Y Y1-Rezeptorstrukturen bieten neue Möglichkeiten für die Medikamentenforschung gegen Adipositas

- Strukturen des menschlichen Neuropeptid Y-Rezeptors Y1R zeigenAnsprechmechanismen auf WirkstoffeShanghai (ots/PRNewswire) - Fettleibigkeit ist ein großes Problemfür die öffentliche Gesundheit. Jedes Jahr sterben Millionen Menschenan mit Adipositas verbundenen Krankheiten wie Diabetes undHerz-Kreislauf-Erkrankungen. Das Neuropeptid Y (NPY) ist der stärksteStimulator für die Essensaufnahme, dessen Wirkung vor allem durch denY1-Rezeptor (Y1R) vermittelt wird. Daher dient Y1R als ein wichtigerMedikamentenansatzpunkt für viele menschliche Erkrankungen wieAdipositas, Typ-2-Diabetes und das metabolische Syndrom. Dieklinische Nutzung von Y1R-Liganden wurde jedoch bisher durch einegeringe Potenz und Selektivität, schlechte Gehirngängigkeit undfehlende orale Bioverfügbarkeit behindert.Nun haben vor Kurzem Wissenschaftler des Shanghai Institute ofMateria Medica (SIMM) und der Chinese Academy of Sciences (CAS) inZusammenarbeit mit mehreren Gruppen aus Deutschland, den USA, Chinaund Schweden die hochauflösenden Atomstrukturen des menschlichen Y1Rgebunden an zwei strukturell vielfältige Antagonisten UR-MK299 undBMS-193885 festgestellt. Dies ergab eine detaillierte molekulareKarte von Y1R und unschätzbare Erkenntnisse zum Verständnis derPharmakologie des NPY-Rezeptors. Die entsprechende Studie wurdekürzlich in Nature veröffentlicht.Darin offenbaren die Y1R-Strukturen erstmals die molekularenDetails eines NPY-Rezeptors, der sich auf atomarer Ebene an seinenLiganden bindet, und liefern so eine genaue Vorlage für ein auf Y1Rabzielendes Wirkstoffdesign. Die Strukturen zusammen mit derMutagenese, Ligandenbindung und Signalstudien veranschaulichen dieBindungsmodi von Y1R an verschiedene Antagonisten und die molekularenMechanismen der Ligandenselektivität bei unterschiedlichenNPY-Rezeptoren. Diese Erkenntnisse eröffnen neue Möglichkeiten fürdie Medikamentenforschung gegen Adipositas.Auf der Grundlage der Y1R-Struktur führten die Forscherumfangreiche Studien durch, wie unter anderem ergänzende Mutagenese,Zellsignale, Magnetresonanztomografie, molekulares Docking undphotoinduzierte Vernetzung. Die Ergebnisse liefern Erkenntnisse überdas Bindungsverhalten des endogenen Agonisten NPY an Y1R, wobeierstmals die Bindungsstelle des NPY N-Terminus, der kritisch für dieRezeptorselektivität ist, in Y1R ermittelt wurde. Dieses neugewonnene Wissen über Y1R erweitert unser Verständnis über dieNPY-Rezeptor-Signalübertragung und schafft eine Grundlage für diestrukturbasierte Medikamentenforschung, die auf diesen physiologischwichtigen Rezeptor abzielt.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/679221/Neuropeptide_Y_receptor_Y1R.jpgPressekontakt:Fr. PAN Peihua+86 21 5080 6898pamph@simm.ac.cnOriginal-Content von: Shanghai Institute of Materia, CAS, übermittelt durch news aktuell