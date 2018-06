Neuron ESB veröffentlicht Version 3.6 zum Hosting und Bereitstellen von Microservices

Neuron ESB 3.6 ist die logische Wahl zum Bau vonMicroservice-basierten APIsIrvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Neuron ESB, einbenutzerfreundlicher Enterprise Service Bus, kündigte heute dieVerfügbarkeit von Neuron ESB 3.6 an, was den Vorsprung desUnternehmens auf dem Gebiet für Software zur Integration vonAnwendungen, Diensten und Workflow erweitert, die über die Microsoft.NET-Plattform gebaut wurde. Neuron ESB 3.6 ist die aktuelle Versionvom Integration Broker des Unternehmens, der erweiterte Hosting- undEinsatzmöglichkeiten für Unternehmen bietet, die eine HybridIntegration und Microservices-Architektur wünschen.Die Version 3.6 ist die logische Wahl, um Microservice-basierteAPIs zu bauen. Mit Vorgängerversionen von Neuron ESB konntenUnternehmen leicht REST APIs oder SOAP-basierte Services erstellenund hosten. Doch mit der aktuellen Version bietet Neuron ESB weitausgranularere Kontrolle für Hosting und Einsatz. Mit Neuron ESB 3.6erhalten Organisationen nun die Option, einen Service (oder eineGruppe von Services) als vollständig unabhängigen Serviceauszuführen, der basierend auf Verbrauch mittels Plattform-Dienstenwie Docker hoch- bzw- herunterskaliert werden kann."Wir haben uns mehrere Integrationsplattformen angeschaut, umunsere Softwarelösungen für medizinische Daten weiterzuentwickeln,was mit der Neuron ESB 3.6 Plattform möglich ist, die ebenfalls eineschnellere Markteinführung bietet als die wettbewerbsfähigenAlternativen", so Mahesh Ganjalagunte, Director, Online BusinessApplications, ein Unternehmensbereich von Anju Software undProduktanbieter von IRMS. "Mit Neuron ESB 3.6 können wir schnellintegrierte Lösungen innerhalb unserer Branche bereitstellen, dieunsere bereits führende Software noch weiter voranbringen. Wir sindstets bemüht, nicht nur Mehrwert, sondern auch eine bessereSoftware-Lösung zu schaffen, und sind der Überzeugung, dass wir mitunseren bereits vorhandenen Kenntnissen zu C# und der Microsoft.NET-Plattform leicht die nativen Kapazitäten von Neuron ESB fürunsere spezifischen Bedürfnisse ausweiten können, ohne in zusätzlicheexterne Ressourcen investieren zu müssen.""Die Freigabe von Neuron ESB 3.6 stellt einen bedeutenden Schrittfür die Weiterentwicklung der Neuron-Plattform dar. Ein Großteil derInfrastruktur wurde überarbeitet, um unserer Vision von hybridemHosting Raum zu geben sowie unabhängig gehostete und einsatzbereiteServices, Adapter und Workflow-Endpunkte für unsere Kunden noch heutezur Realität werden zu lassen", so Marty Wasznicky, Vice President,Neuron ESB. "Immer mehr Organisationen streben nach der nötigenAgilität, um zügig geschäftliche Fähigkeiten zu entwickeln, zutesten, bereitzustellen und zu aktualisieren, die durch eineMicroservices-Architektur verkapselt sind."Neuron ESB 3.6 bietet viele neue Funktionen, Verbesserungen undKonnektoren, wie u.a.: Hosting auf Endpunkt-Ebene,Selbstregistrierung von Adaptern/Konnektoren, nachrichtenfreieService- und Adapter-Endpunkte, umgebungsempfindlichesAktivieren/Deaktivieren von Endpunkten, ServiceNow Adapter, neueOAuth-Anbieter, JSON Schemavalidierung, neue Monitoring REST APIs undüber 100 Produktverbesserungen. Die Freigabehinweise imOnline-Artikel Neuron ESB 3.6 Released(https://www.neuronesb.com/article/neuron-esb-3-6-released/) bietendetaillierte Informationen zu allen neuen Funktionen, Verbesserungenund Konnektoren.Falls Sie bereits Neuron ESB 3.5 verwenden, laden Sie bitte zurAktualisierung Ihrer vorhandenen Installation das Setup-Paket fürNeuron ESB 3.6 herunter. Unsere derzeitigen Kunden können entwederdie vollständige oder die Patch-Installation über die Webseite NeuronESB Support (http://support.neuronesb.com/) beziehen. Falls Sie neubei Neuron ESB sind, können Sie die vollständige Installation auf derWebseite Neuron ESB(http://pages3.neudesic.com/Neuron-Free-Trial.html) herunterladen.Medienkontakt: Thu Vu, Product Marketing ManagerE-Mail: Thu.vu@neudesic.comMobil: (512) 299-5689Informationen zu Neuron ESBNeuron ESB ist eine Plattform für die Integration von Anwendung,Service und Workflow, die Nachrichtenaustausch, Systemintegration undWeb-Service-Enablement vereinfacht. Sie ermöglicht die schnelleIntegration verschiedener Anwendungen und beschleunigt die Übernahmeeiner serviceorientierten Architektur. Unternehmen zahlreicherBranchen nutzen weltweit Neuron ESB, um komplexe Integrationsprojektebinnen weniger Wochen anstatt über Monate hinweg umzusetzen. DieBibliothek zuverlässiger Konnektoren(http://www.neuronesb.com/product-overview/connectors/) von NeuronESB bearbeitet viele Anwendungsfälle, die andere Integrationsproduktenicht bewältigen können. Daher ist es unwahrscheinlich, dasszusätzliche Codes geschrieben werden müssen, um einen vorhandenenKonnektor, der den jeweiligen Anforderungen nicht gerecht wird, zuverbessern bzw. auszutauschen. Bitte besuchen Sie für weitereInformationen www.neuronesb.com und folgen Sie Neuron ESB auf Twitter(https://twitter.com/neuronesb?lang=en).Informationen zu Online Business ApplicationsOnline Business Applications, Inc. (OBA) widmet sich seit über 30Jahren dem Bereitstellen erweiterter Software-Lösungen für diePharma-, Biotechnologie- und Medizinprodukt-Branchen in den Bereichenmedizinische Kommunikation und Arzneimittelsicherheit. DieKomplettlösung IRMS, ein Produkt von OBA, ist die weltweit führendeSoftware-Management-Lösung für medizinische Informationen. DieIRMS-Software bietet erweiterte Tools, einschließlich IRMS-BUS(Neuron ESB 3.6-Plattform). Im Zeitalter der spezialisiertenAnwendungen für Informationsmanagement, mobiler Geräte, Webdiensteund Cloud-Computing ist es entscheidend, über nur ein Instrument zuverfügen, das Ihnen bietet, was Sie benötigen - IRMS Integration Bus(IRMS-BUS). Erfahren Sie mehr auf www.irmsonline.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/150355/neuron_esb_logo.jpgOriginal-Content von: Neuron ESB, übermittelt durch news aktuell