Neurologiekongress 2017: Mensch im Blick, Gehirn im Fokus / Einladung für die Medien zum 90. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie in Leipzig

Berlin (ots) - Jedes Jahr besuchen bis zu 200 Medienschaffende denKongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN), um sich aufden neuesten Stand zu bringen. Mit Fortschritten bei der Behandlungverschiedenster Erkrankungen: von Demenz bis Hirntumoren, vonSchlaganfall bis Multiple Sklerose, von Epilepsie bis Kopfschmerz undMigräne ist der DGN-Kongress das jährliche Spitzentreffen derdeutschen Neuromedizin. In 20 Tagen ist es so weit. Vom 20. bis 23.September 2017 tagen im Congress Center Leipzig rund 6000 Expertenfür Gehirn, Rückenmark, Nerven und Muskeln. In 97 Symposien mit 713Vorträgen diskutieren sie neueste Erkenntnisse zur Erforschung,Diagnostik und Therapie neurologischer Erkrankungen. NebenWissenschaft und unabhängiger Fortbildung gibt es zahlreichekontroverse Diskussionen. Kongresspräsident und Gastgeber istProfessor Joseph Claßen, Direktor der Klinik für Neurologie amUniversitätsklinikum Leipzig. Journalisten sind herzlich eingeladen,den DGN-Kongress für ihre Recherchen und Interviews zu nutzen. Inzwei Pressekonferenzen informiert die DGN über aktuelle Themen. AlleInformationen zum Kongress sowie das Online-Programm mitStichwortsuche finden Sie unter www.dgnkongress.org.Pressemitteilung im Volltext: http://ots.de/2E1xWDie Deutsche Gesellschaft für Neurologie e.V. (DGN) sieht sichals neurologische Fachgesellschaft in der gesellschaftlichenVerantwortung, mit ihren mehr als 8000 Mitgliedern die neurologischeKrankenversorgung in Deutschland zu sichern. Dafür fördert die DGNWissenschaft und Forschung sowie Lehre, Fort- und Weiterbildung inder Neurologie. Sie beteiligt sich an der gesundheitspolitischenDiskussion. Die DGN wurde im Jahr 1907 in Dresden gegründet. Sitz derGeschäftsstelle ist Berlin. www.dgn.org