Neurodermitis: Schulungen helfen der ganzen Familie (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Unter der Diagnose Neurodermitis leidet neben betroffenen Kinderndie ganze Familie. Um die unangenehmen Juckattacken in den Griff zubekommen, helfen spezielle Schulungen - sie weisen einen Weg aus demTeufelskreis von Jucken und Kratzen, wie das Apothekenmagazin "Babyund Familie" schreibt. Neurodermitisschulungen vermitteln Wissen überdie Krankheit, ihre Auslöser und Therapiemöglichkeiten, aber auch zuBewältigungsstrategien, zu Entspannungs- und Kommunikationstechniken,zu Stress- und Zeitmanagement innerhalb der Familie. Ärzte,Pflegende, Pädagogen, Psychologen sowie Ernährungsexperten arbeitenmit den Eltern und Kindern interdisziplinär und systemisch, also mitBlick auf die ganze Familie. Die Schulungen werden deutschlandweitambulant angeboten oder sind eingebettet in Rehamaßnahmen.Schulungszentren finden sich auf der Seite der ArbeitsgemeinschaftNeurodermitisschulung e.V. (www.neurodermitisschulung.de unter"Zentren").Laut Robert-Koch-Institut haben hierzulande gut zwölf Prozent derKinder und Jugendlichen Neurodermitis, die am häufigsten im Alter vonnull bis zwei Jahren festgestellt wird. Die Hautbarriere der Kinderist - wohl genetisch bedingt - zu durchlässig und reagiertüberempfindlich auf unterschiedliche Faktoren. Im neuen "Baby undFamilie"-Heft erklären Experten die Juck-Kratz-Spirale, geben Tipps,wie aus dem Eincremen ein Wohlfühlritual wird, und schildern, wieEltern eine Reha beantragen können.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 10/2019 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dewww.baby-und-familie.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell