Neuregelung der Kfz-Steuer darf nicht zu Steuererhöhungen führen

München (ots) - Gestern hat das Bundeskabinett einenGesetzesentwurf zur Neuregelung der Kfz-Steuer auf Grundlage destatsächlichen Schadstoffausstoßes von Fahrzeugen auf den Weggebracht. Der ADAC hält die vorgesehene Umstellung der Messmethodikvon Schadstoffen auf den realitätsnäheren WLTP-Messzyklus für richtigund sinnvoll. Nur mit "echten" Verbrauchs- und Messwerten bekommenFahrzeugkäufer und -besitzer ein tatsächliches Bild, wie es um dieUmweltfreundlichkeit ihres Pkw bestellt ist. Aus diesem Grund sollteauch die künftige Kfz-Steuer am neuen CO2-Messwert ansetzen.Um Ungleichbehandlungen der Bürger sowie Steuererhöhungen zuvermeiden, hält der ADAC die Einführung eines entsprechendenAnpassungsfaktors in der Steuerberechnungsgrundlage für dringendgeboten. Nur so ist sichergestellt, dass es trotz realistischererCO2-Werte keine Mehrbelastung für Neuwagenkäufer gibt. Bliebe es beimjetzigen Gesetzesentwurf, würden die Kfz-Steuersätze für diejenigenAutos steigen, die nach dem 1. September 2018 erstmals neu zugelassenwerden. Identische Modelle, die vor diesem Stichtag zugelassenwerden, müssten niedrigere Kfz-Steuersätze bezahlen.