Bochum (ots) -Mehr als jeder Dritte plant einen Fahrzeugkauf - BMW in derMarkenwertung vorn - Kombi, SUV und Limousine sind gefragtesteKarosserieformen - Interesse an Hybrid- und Elektroauto nimmt zuDer Kauf eines Neu-, Jahres- oder Gebrauchtwagens lässt die Herzender Autofahrer in Deutschland unverändert höher schlagen. Mehr alsjeder Dritte plant innerhalb der nächsten 18 Monate einenFahrzeugwechsel. Dabei ist das Interesse an Gebrauchtwagen deutlichgestiegen. Deutsche Premiumhersteller stehen hoch im Kurs währendVolumenmarken an Bedeutung verlieren. Das belegt die aktuelle AralStudie "Trends beim Autokauf", die mittlerweile seit 2003 in derneunten Auflage vorliegt und das private Pkw-Kaufverhaltenbeleuchtet. Die repräsentative Studie unter 1.001 Befragten zeigtauch, dass das Kaufinteresse für Hybrid- und Elektrofahrzeuge wächst.Gleichzeitig steigt die Erwartungshaltung an die Reichweite und dieLadedauer von Elektroautos. Und obwohl immer mehrFahrerassistenzsysteme als Vorboten autonomer Fahrzeuge zum Alltaggehören, können sich immer weniger Befragte vorstellen, das Lenkradvollständig aus der Hand zu geben.Die Schwerpunkte der 32-seitigen Studie desTankstellen-Marktführers im Überblick:Großes Kaufinteresse, Gebrauchtwagen stärker gefragt: 35 Prozentder Studienteilnehmer beabsichtigen, sich in den kommenden 18 Monateneinen Neu-, Jahres- oder Gebrauchtwagen zuzulegen. Das entsprichtzwar einem Rückgang von sechs Prozentpunkten gegenüber derVorgängerstudie aus dem Jahr 2017, doch im Langfristvergleich liegtdas Kaufinteresse weit über dem Durchschnitt. Zwischen den Jahren2003 und 2011 schwankte es in einem schmalen Korridor zwischen 18 und26 Prozent und erreichte erst danach ein deutlich höheres Niveau. Wasaktuell auffällt: Immer mehr potenzielle Autokäufer sehen sich in dengünstigeren Segmenten um. Wollte sich vor zwei Jahren noch jederVierte ein fabrikneues Fahrzeug kaufen, fällt dieser Anteil um 11Prozentpunkte auf nur noch 14 Prozent. Bei den Jahreswagen ergibtsich ein leichtes Minus von einem Prozentpunkt auf ein Kaufinteressevon 9 Prozent. Die Gewinner der aktuellen Erhebung sindGebrauchtwagen, denn ihr Anteil verdoppelt sich von 6 auf 12 Prozentund erreicht das höchste jemals ermittelte Niveau.Seltener mit Bargeld und klaren Rabattvorstellungen ins Autohaus:Bei der Bezahlung verliert Bargeld deutlich an Attraktivität. Wolltenvor zwei Jahren noch 53 Prozent der Befragten den neuen Wagen in barbezahlen, sinkt dieser Anteil nun auf 42 Prozent. Von diesem Trendprofitieren sowohl Finanzierungen als auch Leasing-Angebote. Währenddie Autofahrer bei der Bezahlung eine klare Linie verfolgen, erreichtdie Unsicherheit bei der Rabatterwartung einen historischenHöchststand: Zwei von drei potenziellen Autokäufern antworten "weißnicht". Bei denjenigen, die eine Vorstellung vom erwarteten Nachlassäußern, gibt es dagegen kaum Veränderungen: Sie rechnen mit einem um13 Prozent reduzierten Preis. Wenn die Rabatthoffnungen von derbevorzugten Marke nicht erfüllt werden, reagiert mehr als jederZweite mit einem Markenwechsel.BMW profitiert von der Schwäche der Konkurrenz: Erstmals liegt BMWin der Gunst der Käufer ganz vorn. Für Platz eins bei der Markenwahlreicht ein unveränderter Anteil von 14 Prozent. Die Topplatzierungverdankt BMW vor allem dem deutlich abfallenden Interesse an Audi.Vor zwei Jahren lag der Anteil der Premiummarke noch bei 17 Prozent,jetzt interessieren sich noch 12 Prozent der Befragten für ein Modellder Konzerntochter von Volkswagen. Auf Rang drei landet Mercedes.Erstmals in der Geschichte der "Trends beim Autokauf" reicht es fürVolkswagen nicht für einen Platz auf dem Podest. EhemaligeVolumenmarken wie Ford und Opel finden sich mit einem Kaufinteressevon nur 4 Prozent eher im Nischenmarkt wieder.Trio bei der Karosserieform an der Spitze: Kombi, SUV bzw.Geländewagen und die Limousine liegen fast gleichauf. Ein kleinesPlus von 2 Prozentpunkten auf einen Anteil von 23 Prozent reicht demvielseitig einsetzbaren Kombi für die Spitzenposition. Den größtenSprung nach vorne in der Käufergunst machen Geländewagen und SUV.Diese Varianten, zu denen auch das immer größer werdende Angebot derCrossover-Modelle zu zählen ist, wecken das Kaufinteresse von 22Prozent der Studienteilnehmer. Deutliche Einbußen verzeichnet dagegendie Limousine (minus 14 Prozentpunkte auf 20 Prozent). EineRenaissance auf niedrigem Niveau erlebt der Kleinwagen, der seinenAnteil innerhalb von zwei Jahren von 6 auf jetzt 12 Prozentverdoppelt.Benziner bleiben vorn, Hybrid verdrängt Diesel: 55 Prozent derangehenden Autokäufer wollen sich ein Auto mit Ottomotor zulegen. Dasentspricht einem Plus von 3 Prozentpunkten gegenüber 2017. ImGegensatz dazu sinkt der Diesel in der Käufergunst weiter. Lediglich12 Prozent wollen sich für einen Selbstzünder entscheiden, 6Prozentpunkte weniger als vor zwei Jahren. Damit belegt der Dieselnur noch den dritten Platz in der Favoritenliste, denn inzwischeninteressieren sich 17 Prozent der Kaufinteressenten für einHybridfahrzeug. Der Elektroantrieb legt um 2 Prozentpunkte auf 7Prozent zu.Akzeptanz für Elektromobilität unverändert: 55 Prozent derStudienteilnehmer können sich grundsätzlich vorstellen, beim nächstenAutokauf auf einen Stromer zu setzen. Das entspricht exakt demErgebnis der Vorgängerstudie und liegt nur knapp über dem Niveau desJahres 2015 mit damals 53 Prozent. Neue Höhen erreicht dieErwartungshaltung an Reichweite und Ladedauer: Potenzielle Käufer vonElektroautos erwarten im Mittel eine Reichweite von 531 Kilometern -68 Kilometer mehr als noch vor zwei Jahren. 58 Prozent der Befragtenhoffen außerdem auf eine Ladedauer von 30 Minuten oder weniger.Wachsende Skepsis gegenüber autonomen Fahrzeugen: Nur 18 Prozentder Befragten können sich vorstellen, in einem selbstständigfahrenden Auto Platz zu nehmen. Dieser Anteil ist im Vergleich zurErsterhebung vor zwei Jahren noch einmal um 2 Prozentpunkte gesunken.Die Serienreife dieser Technik erwarten die Befragten erst in 12,8Jahren.Alle Grafiken, die 32-seitige Studie "Trends beim Autokauf 2019"sowie weitere Informationen stehen Ihnen zum Download unterwww.aral-presse.de zur Verfügung.Anmerkung für Redakteure:Mit rund 2.400 Tankstellen ist Aral die Nr. 1 in Deutschland, demwichtigsten europäischen Tankstellenmarkt. Der Qualitätsanbieter vonKraft- und Schmierstoffen hat seit 1898 seinen Sitz in Bochum underfand 1924 den ersten Super-Kraftstoff der Welt, zusammengesetzt ausAromaten und Aliphaten - daher auch der Firmenname "Aral". Seit 2002ist Aral die Tankstellenmarke der BP in Deutschland. Immer mehrStationen werden mit REWE To Go-Shops ausgestattet und bieten denKunden ein großes und hochwertiges Angebot an frischen Snacks undwarmen Speisen.Pressekontakt:Aral Aktiengesellschaft / Bereich Presse & Externe KommunikationRückfragen bei: Detlef BrandenburgTel:(0234)4366-4539E-Mail: detlef.brandenburg@aral.deAral Presseportal mit vielen Hintergrund-Infos, Bild & Ton:www.aral-presse.deOriginal-Content von: Aral AG, übermittelt durch news aktuell