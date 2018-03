Neun weitere Kompetenzzentren für das Opel Engineering Center in Rüsselsheim (FOTO)

Rüsselsheim (ots) -Die Groupe PSA stärkt das Opel Engineering Center in Rüsselsheim:Neun weitere Kompetenzzentren in verschiedenen Technologiebereichenwerden dort angesiedelt. Künftig werden in Rüsselsheim unter anderemSitze und manuelle Schaltsysteme für den Gesamtkonzern entwickelt.Insgesamt steigt die Zahl der Kompetenzzentren, die am Opel-Stammsitzangesiedelt werden, somit auf 15."Mit den neun zusätzlichen Kompetenzzentren wird Opel inRüsselsheim eine noch wichtigere Rolle in der globalen Forschungs-und Entwicklungsarbeit der Groupe PSA spielen", erklärte Opel CEOMichael Lohscheller."Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere hochqualifiziertenIngenieure in Deutschland wichtige Aufgaben für den gesamten Konzernübernehmen werden. Sie werden zum Erfolg aller fünf Marken der GroupePSA beitragen", sagte Gilles Le Borgne, Executive Vice President,Quality und Engineering der Groupe PSA.Christian Müller, Managing Director Opel/Vauxhall Engineering,fügte hinzu: "Es ist eine zukunftsweisende Entscheidung, demEntwicklungsteam in Rüsselsheim diese wichtigen Verantwortlichkeitenzuzusprechen. Zumal die Entwicklungsarbeit für General Motors, diebis zu 50 Prozent des Arbeitspensums in unserem Engineering Centerausmachte, deutlich reduziert wird. Die nachhaltigeWettbewerbsfähigkeit des deutschen Forschungs- undEntwicklungszentrums ist ein zentrales Ziel unseres UnternehmensplansPACE!. Mit den heutigen und weiteren zukünftigen Entscheidungen, diewir gerade vorbereiten, gehen wir wichtige Schritte in dieseRichtung."Innerhalb kürzester Zeit haben die Entwicklungsteams ausFrankreich und Deutschland weitere F&E-Bereiche definiert, um dasvolle Leistungspotenzial im Gesamtkonzern freizusetzen. In einemglobalen Netzwerk ergänzen sich die Fähigkeiten der verschiedenenKompetenzteams ideal - davon profitieren alle fünf Konzernmarken(Opel, Vauxhall, Peugeot, Citroën und DS Automobiles). Die Centers ofCompetence ermöglichen einheitliche technische Standards und dieoptimale Umsetzung innerhalb der Groupe PSA auf der ganzen Welt.Das Rüsselsheimer Entwicklungszentrum garantiert für die MarkeOpel weiterhin die Verbindung von deutscher Ingenieurskunst undInnovationen, die der Kunde sich leisten kann. Wie bereits imNovember 2017 bei der Präsentation des Unternehmensplans PACE!bekanntgegeben, werden zukünftig alle neuen Opel/Vauxhall-Fahrzeugein Rüsselsheim entwickelt. Zudem wird das Entwicklungszentrum einezentrale Rolle bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie der GroupePSA spielen.Die Implementierung der neuen Kompetenzzentren in Rüsselsheim hatkeine negativen Beschäftigungseffekte für die anderenEntwicklungsteams der Groupe PSA. Grund ist die Vielzahl der neuentechnologischen Herausforderungen, die auf die gesamte Branchezukommt.Überblick über die in Rüsselsheim angesiedeltenEnwicklungs-Kompetenzzentren für die Groupe PSA:Neu:- Sitze- Manuelle Schaltsysteme- Rückhaltesysteme- Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)- Fahrzeuggeometrie, -abmessungen und -toleranzen- Material-Engineering für Fahrzeuge (für viele Bereiche)- Kraftstoffversorgung- 3D-Druck von Montagewerkzeugen- Automatisierte QualitätskontrollenAngekündigt am 9. November:- Brennstoffzellen-Entwicklung- Entwicklung für den US-Markt (Fahrzeuge und Antriebe)- Alternative Kraftstoffe- Assistenzsysteme: Parken, aktive Sicherheit, Gefahrenwarnung- Testautomatisierung- Software-IndustrialisierungPressekontakt:Michael Göntgens, +496142-772-279, michael.goentgens@opel.comNico Schmidt, +496142-778-325, nico.schmidt@opel.comOriginal-Content von: Opel Automobile GmbH, übermittelt durch news aktuell