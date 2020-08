Neun weitere Corona-Fälle im Gazastreifen registriert

GAZA (dpa-AFX) - Im Gazastreifen sind weitere Corona-Fälle außerhalb spezieller Quarantäne-Einrichtungen nachgewiesen worden.



Wie das von der islamistischen Hamas geführte Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte, wurden neun weitere Infektionen gemeldet. Sechs von diesen stammen demnach aus dem Flüchtlingslager Al-Mughasi in der Mitte des Gazastreifens. In dem Lager mit etwa 120 000 Bewohnern waren zu Wochenbeginn die ersten vier Corona-Fälle in dem Palästinensergebiet außerhalb von Quarantäne-Einrichtungen festgestellt worden. Die Hamas-Regierung hatte daraufhin einen zweitägigen Lockdown für das dicht besiedelte Gebiet verhängt.

In dem Küstengebiet leben zwei Millionen Menschen unter prekären Umständen. Eine starke Ausbreitung des Virus gilt als Horrorszenario. Entgegen vieler Befürchtungen verlief die Pandemie aber dort bislang glimpflich.

Im Gazastreifen gibt es etwa 20 Quarantäne-Einrichtungen. Für jeden Einreisenden ist seit Bekanntwerden des Corona-Ausbruchs in den Palästinensergebieten am 5. März eine Quarantäne verpflichtend.

Insgesamt wurden im Gazastreifen bislang 119 Corona-Fälle registriert. Bis auf die nunmehr 13 Fälle außerhalb der Quarantäne-Einrichtungen wurden die anderen 106 bei der Einreise über die Übergänge Rafah und Erez entdeckt./sar/seb/DP/stw