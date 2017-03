Neun von zehn AOK-Versicherten mit Pflegeberatung zufrieden

Berlin (ots) - Mit der Pflegeberatung der AOK sind fast 90 Prozentder Versicherten zufrieden, die dieses Angebot schon einmal genutzthaben. Das zeigt eine repräsentative Nutzerbefragung des Zentrums fürSozialforschung Halle im Auftrag der AOK. Ob es um Fachkompetenz,Verständlichkeit, Einfühlungsvermögen, Freundlichkeit oderObjektivität geht - bei all diesen Beratungsaspekten erreicht dieAOK-Pflegeberatung Zufriedenheitswerte von jeweils rund 90 Prozent.Die Evaluation belegt auch, dass die AOK-Pflegeberater in der Lagesind, die Lebens-und Pflegesituation der Betroffenen schnell undnachhaltig zu stärken. Knapp die Hälfte der Befragten gab an, dasssich durch die individuelle Pflegeberatung ihre Pflegesituationverbessert hat (48 Prozent) oder pflegende Angehörige Hilfe bekamen(47 Prozent). Die Beratung wurde auch als nützlich erlebt, weilMöglichkeiten finanzieller Unterstützung erläutert wurden (42Prozent) oder weitere Ansprechpartner genannt werden konnten (33Prozent).Der Vorstand des AOK-Bundesverbandes, Martin Litsch, sieht diegrößte Pflegekasse Deutschlands auf dem richtigen Weg: "Drei Viertelder Pflegedürftigen werden heute ambulant versorgt. Das A und O fürdiese Menschen ist ein passgenaues und stabiles Pflegeumfeld, dassowohl ihre individuellen Wünsche und Vorstellungen als auch dierechtlichen und wohnortnahen Möglichkeiten berücksichtigt." Für diePflegeberatung setzt die AOK bundesweit über 700 Pflegeberater ein,die in fast 1.400 Geschäftsstellen und auf Wunsch auch zuhause rundum die Pflege informieren, bei Entscheidungsfindungen zu speziellenFragen unterstützen und als Systemlotse fungieren. "DieBefragungsergebnisse zeigen, dass Pflegebedürftige und ihreAngehörigen mit unserem AOK-Pflegeberatungsangebot nicht nur wichtigeInformationen, sondern auch konkrete Hilfen erhalten."Die Sozialforscher baten im vorigen Jahr alle Nutzer derAOK-Pflegeberatung um ihre Teilnahme. Mit rund 12.300 Teilnehmern lagdie Rücklaufquote bei rund 33 Prozent und damit erfreulich hoch. Zielder umfassenden Befragung war es, die Umsetzung und Qualität derPflegeberatung zu erfassen, aber auch die Zufriedenheit und Bedarfeder Ratsuchenden zu ermitteln.Die Gründe für eine Pflegeberatung sind demnach vielfältig. Amhäufigsten wurde die notwendige Inanspruchnahme vonPflegehilfsmitteln, der plötzliche Pflegefall und die Unterstützungbei der Antragstellung genannt. Andere Gründe sind zunehmenderHilfebedarf, die Klärung von Kosten und finanziellenUnterstützungsmaßnahmen oder die Beratung zu wohnumfeldverbesserndenMaßnahmen. Bei den vereinbarten Maßnahmen in einer Pflegeberatungrangiert der Antrag auf eine Pflegestufe oder die Höherstufung anerster Stelle. Danach folgen der Einsatz von Hilfsmitteln zur Pflege,wohnumfeldverbessernde Maßnahmen und die Inanspruchnahme einesPflegedienstes oder der Kurzzeit- bzw. Verhinderungspflege.Neben der Zufriedenheit und Wirkung der Pflegeberatung wurden auchdie Struktur und Organisation der Beratung sowie der Akzeptanzgradder AOK-Pflegeberatung beleuchtet. Acht von zehn Befragten ist esdemnach sehr oder eher wichtig, dass die Pflegekasse eine Beratungauch im häuslichen Umfeld anbietet. Das entspricht nach Auffassungder Ratsuchenden der persönlichen Situation am besten bzw. ist so dieAbstimmung mit der häuslichen Situation am ehesten möglich. Die AOKträgt diesem Wunsch Rechnung: 77 Prozent aller individuellenPflegeberatungen finden im häuslichen Umfeld statt.In einer weiteren Stichprobenbefragung wurden 4.000AOK-Pflegebedürftige, die bisher keine Pflegeberatung in Anspruchgenommen haben, nach ihren Gründen befragt. Fast 1.300 Fragebögenkamen zurück, das entspricht einem Rücklauf von rund 31 Prozent.Überraschenderweise kannte jeder zweite Befragte das Angebot derindividuellen Pflegeberatung noch nicht. Viele Versicherte erfuhrenerst mit dem Antrag auf Pflegeleistungen davon oder noch später.Andere Versicherte nutzen das Angebot nicht, weil sie glauben, dassihnen eine solche Beratung nichts bringt. Litsch: "Das ist der klareAuftrag an uns, noch frühzeitiger und gezielter über dieAOK-Pflegeberatung zu informieren und ihren erheblichen Nutzen beinoch mehr Versicherten bekannt zu machen. Diesen Auftrag nehmen wirsehr ernst."Hinweis für RedaktionenDie Kurzfassung des Evaluationsberichts und die Broschüre "Inbesten Händen" mit ausgewählten Ergebnissen zur Evaluation stehen aufwww.aok-bv.de und www.aok-gesundheitspartner.de zum Download zurVerfügung.Hintergrund: Die individuelle Pflegeberatung ist eine kostenloseLeistung für alle Versicherten. Sie ist im Paragrafen 7a des elftenSozialgesetzbuchs geregelt. Mit diesem Angebot sollen Pflegekassenihre Versicherten und deren Angehörige individuell unterstützen,Hilfe im Alltag organisieren und eine optimale Pflege sicherstellen.Die AOK ist die größte Pflegekasse Deutschlands. Jeder zweite derrund 2,9 Millionen Pflegebedürftigen ist bei der AOK versichert.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner in der Pressestelle:Dr. Kai BehrensTel.: 030 34646-2309E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell