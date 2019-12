Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Kommunikationstrends, Herausforderungen unddie sich entwickelnde Rolle der PR im asiatisch-pazifischen RaumDas Communications Forum 2019 von PR Newswire fand am 18. Dezember in Shenzhen,China, statt. PR Newswire hat, als der weltweit führende Anbieter fürNachrichten-Distribution und Medien-Monitoring, eine Liste von Highlights ausdieser Veranstaltung zusammengestellt, damit PR- und Kommunikationsexperten überdie neuesten Kommunikationstrends auf dem Laufenden bleiben und sehen können,wie sich die Entwicklung der Branche im asiatisch-pazifischen Raum in Anbetrachtder Herausforderungen gestaltet.Nachfolgend sind die neun wichtigsten Highlights aus dem hochkarätigen Line-upder Referenten und Diskussionsteilnehmer von Wall Street Journal, Holmes Report,Bloomberg, Microsoft, ZTE Corporation, Trip.com Group, Tencent, und Ogilvyaufgeführt:Highlight #1 "Die Relevanz von Earned Media wird zunehmen".Yujie Chen, President Asia-Pacific bei PR Newswire, stellte in derEröffnungsrede fest, dass Paid Media aufgrund des gestiegenen Anteils angefälschtem oder ungültigem Datenverkehr im Jahr 2019 an einem Engpassangekommen ist. Earned Media wird, obwohl über lange Zeit ignoriert, alsbesserer Kommunikationskanal an Relevanz gewinnen. 2019 machte Earned Media nur0,5% der gesamten PR-Ausgaben aus, verglichen mit 95% der bezahlten Ausgaben und4,5% für Owned Media.Highlight #2 "Fake News werden als Waffe eingesetzt".Arun Sudhaman, CEO und Chefredakteur des Holmes Report, sprach über dieüberladene Medienlandschaft und die wachsende Notwendigkeit für PR-Profis,proaktiver zu werden, als Kraft für das Gute zu wirken, und den Medien undZielgruppen echte Kreativität zu vermitteln. Er fügte hinzu, dass es Aufgabe derPublic Relations-Industrie ist, der Versuchung zu widerstehen, sozialePlattformen für die Verbreitung unwahrer Geschichten zu nutzen, und diesstattdessen durch die Bereitstellung einzigartiger, authentischer Inhalte mitMehrwert zu kontern.Highlight #3 "Das Geheimnis für den Aufbau einer Premium-Marke ist dieWahrnehmung".Bei der Präsentation des APAC Comms Report merkte Lynn Liu, Head of AudienceDevelopment bei PR Newswire, an, dass 59% der Unternehmen die Verbesserung ihresBranding über Konversion in Abverkäufe zu priorisieren. Seiner Ansicht nachkommt diese Konversion nicht von ungefähr. Die Quelle ist die Marke. EinePremium-Marke zu etablieren, heißt, einen höheren Produktwert zu liefern, nichtnur in Bezug auf das Produkt, sondern auch auf das Markenimage. Den Einzelnen zusensibilisieren und Zielgruppen dazu anzuregen, ihr Verhalten zu ändern, istzwar ein langer Prozess, der Einfluss auf den Umsatz und das langfristigeWachstum kann jedoch nicht ignoriert werden.Highlight #4 "Niemals vergessen, dass es im Internet auf visuelle Eindrückeankommt".Alyssa McDonald, Managing Editor Asia Digital bei Bloomberg, betonte in ihrerRede, dass das Internet ein visueller Ort ist, und dazu gehören Bilder, Videosund aufgezeichnete Interviews. Auch Audio ist wichtiger denn je. Sie schlägtvor, darüber nachzudenken, wie sich ein Unternehmen in übergeordneteThemenkreise einfügt. Was sagt der Pitch zu beispielsweise Klimawandel oderTechnologie aus? Wichtig ist auch, den Pitch jeweils maßgeschneidert anzupassen.Eines der wichtigsten Medienthemen, die sich während der Veranstaltungherauskristallisierten, war eine Frage, die fast jeder stellt: "Welches Landwird das "nächste China" sein? Das Thema beschäftigt die Medien, da die rasanteEntwicklung der asiatisch-pazifischen Länder ungebrochen voranschreitet. WeitereThemenbereiche, die die Medien umtreiben, sind der Handel zwischen den USA undChina, Chinas Prosperität und seine globalen Ambitionen, der Klimawandel und dieWeltwirtschaft, Rezession in den USA, neu aufkommende Technologien, die Wahlenin den USA, und die Olympischen Spiele.Highlight #5 "Video, Erzählung und Storytelling sind relevant".Rong Shang, Communications & Public Affairs Vice President bei Microsoft,erläuterte, dass im digitalen Zeitalter Video mittlerweile 82% der aktuellkonsumierten Inhalte ausmacht. Dies gilt für das Zeitalter von 4G - mit derunmittelbar bevorstehenden 5G-Ära kann sich das ändern. Wir wissen zwar nicht,welche Inhalte in den 2020er Jahren am beliebtesten sein werden, aber wirwissen, dass Erzählung und Storytelling, unabhängig von der Form der Inhalte,relevant bleiben werden.Highlight #6 "Die Beeinflussung durch Peers ist entscheidend, um Vertrauen zugewinnen".Die Beeinflussung durch Peers ist entscheidend, um Vertrauen in internationalenMärkten zu gewinnen, erklärte Dai Shu, VP & GM of Branding, ZTE Corporation.Invielen internationalen Märkten werden die lokalen Medien als Peers wahrgenommen,und die Rolle von Earned Media ist von daher für Unternehmen, die sich auf derglobalen Ebene bewegen wollen, von entscheidender Bedeutung.Highlight #7 "International Bekanntheit zu erzielen, bleibt eineHerausforderung".Leah Wang, Head of International Affairs, erzählte, welche Erfahrungen Trip.combei der Internationalisierung gemacht hat, und wie das Unternehmeninternationale Präsenz erlangen konnte. Trip.com hat, unter Einbeziehung lokalerPartner, seine Publicity organisch durch maßgeschneiderte und lokalisierteInhalte gesteigert, die den Bekanntheitsgrad seiner Marke sowohl in dendigitalen als auch den traditionellen Medien und in der Branchenpresse erhöhten.Diese Kanäle haben Trip.com geholfen, seine Reichweite auszubauen und dasZielpublikum zu vergrößern.Highlight #8 "Eine offene Beziehung zu den Zielgruppen ist der Schlüssel beimSchritt auf die globale Ebene".OnePlus war von Anfang an ein globales Unternehmen mit internationalenTeammitgliedern, sagte Lyndon Cao, Senior Director of Marketing bei OnePlus.Unternehmen, die auf der Suche nach einem globalen Ansatz sind, müssen dengroßen Rahmen kennen, bevor sie sich an die Detailarbeit machen. Er nannte zweiweitere Tipps: 1) Mit Integrität und Ehrlichkeit agieren, um dasMarkenversprechen zu erfüllen. 2) Eine offene Beziehung zu den Nutzern aufbauenund gemeinsam neue und bessere Produkte kreieren.Highlight #9 "Softwarekonsolidierung ist ein wachsender Trend".Content ist nach wie vor King - ganz im Gegensatz zu der Anhäufung vonBranchen-Tools. Ulrik Larsen, President von Cision Social, sprach über diewachsende Notwendigkeit und den Trend zur Softwarekonsolidierung, um dieKommunikation über den gesamten Lebenszyklus zu optimieren. Er ist der Ansicht,dass mit der zunehmenden Konsolidierung dieser Dienste auch eine Konsolidierungder Jobfunktionen und Arbeitsaufgaben einhergehen wird.Informationen zu PRNewswirePR Newswire, ein Unternehmen von Cision Ltd. (NYSE: CISN), ist ein führenderglobaler Anbieter für Nachrichten-Distribution und Earned Media-Software undDienstleistungen. Im Zusammenspiel mit Cisions Communications CloudProdukt-Suite ermöglichen die PR Newswire-Services Vermarktern,Kommunikationsverantwortlichen in Unternehmen und Investor Relations Officers,wichtige Einflussfaktoren zu identifizieren, Zielgruppen anzusprechen,strategische Inhalte zu erstellen und zu verbreiten, und deren Wirkungaussagekräftig zu messen. PR Newswire kombiniert das weltweit größteMulti-Channel-Netzwerk zur Verbreitung multikultureller Inhalte mit umfassendenWorkflow-Tools und Plattformen, und stellt die Beiträge der Unternehmen auf derganzen Welt bereit. 