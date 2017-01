Neun MDR-(Ko)Produktionen für Grimme-Preis nominiert

Leipzig (ots) - Der MITTELDEUTSCHE RUNDFUNK ist erneut mit Eigen-bzw. Koproduktionen für den Grimme-Preis nominiert. Dies hat dasGrimme-Institut mit Sitz in Marl heute bekannt gegeben. Die bestenProduktionen werden am 31. März mit dem Grimme-Preis 2017 - demrenommiertesten deutschen Fernsehpreises - geehrt.Der MDR kann sich auch in diesem Jahr überGrimme-Preis-Nominierungen freuen. Nominiert sind folgende(Ko)Produktionen: "Die Stille danach" (ORF, MDR), "Tatort: Auf einenSchlag" (MDR), "Mitten in Deutschland: NSU (Teil 1 bis 3)" (SWR, WDR,BR, ARD Degeto, MDR), Das Konzept von "Mitten in Deutschland: NSU","Der NSU-Komplex - Die Rekonstruktion einer beispiellosen Jagd" (BR,MDR, NDR), "Als wir die Zukunft waren - 7 Geschichten aus einemverschwundenen Land" (rbb, MDR), "Tilda Apfelkern" (MDR, SWR),"Wishlist" (RB, MDR, funk) sowie "Zärtlichkeiten im Bus" (MDR).Nominierungen Kategorie FiktionDer Fernsehfilm "Die Stille danach" zeigt, wie sehr ein Amoklaufan einer Schule das Leben der Familie des Täters von heute auf morgenauf den Kopf stellt: Familie Rom aus Graz ist das, was man eineVorzeigefamilie nennt. Mutter Paula arbeitet in einem Krankenhaus,Vater Michael ist ein ehemaliger Radprofi und Tochter Flora widmetihr Leben erfolgreich der Musik. Sohn Felix, ein Teenager, war immeretwas schüchtern, aber für die Eltern besteht kein Grund, sich Sorgenzu machen. Bis der Junge eines Tages an seiner Schule Amok läuft undsich später selbst erschießt. Die Familie ist gelähmt vor Trauer undSchock und begibt sich auf Spurensuche... "Die Stille danach" isteine Produktion von ORF und MDR, hergestellt von Allegro Film."Auf einen Schlag" hieß am 6. März 2016 der erste Fall des neuenMDR-Tatorts aus Dresden, in dem erstmals ein weibliches Team imErsten ermittelt: Karin Hanczewski als Oberkommissarin Henni Sielandund Alwara Höfels als Oberkommissarin Karin Gorniak. Unterstütztwurden sie bei ihrem ersten Einsatz von Jella Haase alsPolizeianwärterin Maria Magdalena Mohr. Martin Brambach spielt denLeiter des Kommissariats Peter Michael Schnabel. Ihr erster Fallführte die Ermittlerinnen in den Dresdner Zwinger - eines derbekanntesten Barockbauwerke Deutschlands. Hier wurde in den Kulisseneiner Unterhaltungsshow der Schlagersänger Toni erschlagenaufgefunden... Das Konzept für den neuen Tatort aus Dresden stammtaus der Feder der Produzenten Wiedemann & Berg."Mitten in Deutschland: NSU" - drei 90-minütige Spielfilme, andenen der MDR - neben SWR, WDR, BR und ARD Degeto - als Koproduzentbeteiligt war, erzählen die Ereignisse um die NSU-Morde ausverschiedenen Blickwinkeln: Der erste Teil befasst sich mit derRadikalisierung Jugendlicher in der Nachwendezeit und der Entstehungdes NSU; der zweite Teil erzählt die Geschichte der Opferfamilien undderen Leidensweg als Verdächtige. Im dritten Teil geht es um dieErmittlungen und die Frage nach der Rolle des Verfassungsschutzes.Die ARD-Spielfilmtrilogie wurde erstmals im März bzw. Aprilvergangenen Jahres im Ersten ausgestrahlt.Darüber hinaus ist das Konzept von "Mitten in Deutschland: NSU"unter dem Aspekt "Innovation" in der Kategorie Fiktion nominiert.Nominierungen Kategorie Info und KulturDie BR-MDR-NDR-Dokumentation "Der NSU-Komplex - Die Rekonstruktioneiner beispiellosen Jagd" von Stefan Aust und Dirk Laabs zumDreiteiler "Mitten in Deutschland: NSU" zeigt die Jagd nach denTerroristen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos. Unter anderem wirdgefragt, was sie und ihre Freunde antrieb und wer ihnen bei den Tatengeholfen hatte.In der rbb-MDR-Koproduktion "Als wir die Zukunft waren - 7Geschichten aus einem verschwundenen Land" erzählen die RegisseureGabriele Denecke, Lars Barthel, Peter Kahane, Thomas Knauf, RalfMarschalleck, Hannes Schönemann und Andreas Voigt aus ihrer Kindheitund Jugend in der DDR der 1950er und 60er Jahre. In autobiografischenEpisoden werden sie selbst zu Protagonisten. Sie kennen sich ausgemeinsamen Tagen an der Filmhochschule in Potsdam Babelsberg oderden DEFA Studios. Sie bearbeiten Vergangenes - kindlichen Alltag underste Erfahrungen mit Ängsten und Verlust, sie erzählen vonRebellischem und von Anpassung, von Geborgenheit und Verlassensein,von Zweifel und Glauben, von abwesenden Vätern, von Westpaketen undGrenzen.Der Film ist eine Innenansicht der ersten Nachkriegsgeneration derDDR, auf der große Erwartungen lagen...Nominierungen Kategorie Kinder und JugendIn der Kategorie "Kinder und Jugend", mit dem der renommiertestedeutsche Fernsehpreis seit 2016 junge Formate auszeichnet, geht unteranderem "Wishlist" (Radio Bremen, MDR, funk) ins Rennen. "Wishlist"ist unter dem besonderen Aspekt "Innovation" in dieser Kategorienominiert.Zum Inhalt: Als Mira (gespielt von Vita Tepel) von einerunbekannten Nummer zur App "Wishlist" eingeladen wird, glaubt sie anSpam. Doch "Wishlist" bietet ihr an, jeden Wunsch zu erfüllen -allerdings nicht ohne eine Gegenleistung ...youtube.com/WishlistSerie.Ebenfalls in der Kategorie Kinder und Jugend ist "Tilda Apfelkern"nominiert - eine im November 2016 im KiKA ausgestrahlte animierteTV-Serie mit spannenden Geschichten um eine kleine Kirchenmaus undihre Freunde. Die Bestseller-Buchreihe wurde unter Federführung desMDR in Kooperation mit dem SWR als Animationsserie von derProduktionsfirma "WunderWerk" umgesetzt. Ein Großteil der Animationentstand dabei in Halle/Saale.Nominierungen Kategorie UnterhaltungDie MDR-Produktion "Zärtlichkeiten im Bus" ist in der KategorieUnterhaltung für den Grimme-Preis nominiert. Das Comedy-Duo ChristophWalter alias Cordula Zwischenfisch und Stefan Schramm alias InesFleiwa begleiten an Bord eines Oldtimers Künstler zu ihren Konzertenin Mitteldeutschland. Auf ihren Fahrten kommt der Spaß nicht zu kurz:Die Zuschauer werden unter anderem mit Tanzeinlagen, Spontansessionsund einer lebenden Jukebox überrascht. Infos rund um Clubs, Konzerteund die Szene in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt esnatürlich auch. Die Sendung wird direkt im rollenden Fernseh- undWebstudio produziert, wodurch die Online-Nutzer schon während derDreharbeiten die Ereignisse verfolgen können. Dazu stehen demPublikum schon vor der Sendung unter anderem Videos, Bilder und Textezur Verfügung.