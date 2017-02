Neun Auszeichnungen für ARD-Produktionen beim Deutschen Fernsehpreis

München (ots) - "Mit neun Preisen haben ARD-Produktionen beimgestrigen Deutschen Fernsehpreis die meisten Auszeichnungen errungen.Von der Fiktion über die Information bis zur Unterhaltung - wo es umQualität im Fernsehen geht, sind wir maßstabsetzend. Ich freue michmit allen Gewinnern und gratuliere den Ausgezeichneten sehrherzlich." Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches FernsehenDie Preisträger im Einzelnen:Bester Mehrteiler"Mitten in Deutschland: NSU - Die Täter/Die Opfer/Die Ermittler"(Das Erste - SWR/BR/WDR/MDR/ARD Degeto/Gabriela Sperl Produktion fürWiedemann & Berg/Beta Film)Bester SchauspielerMartin Brambach für "Der Fall Barschel" (Das Erste - ARDDegeto/Zeitsprung) und Wellness für Paare (Das Erste - WDR/Riva)Beste RegieLars Kraume für "Terror - Ihr Urteil" (Das Erste - ARDDegeto/rbb/Moovie/Beta Film)Beste KameraFrank Lamm für "Mitten in Deutschland: NSU - Heute ist nicht alleTage: Die Täter" (Das Erste - SWR/ARD Degeto Film/MDR/Gabriela SperlProduktion für Wiedemann & Berg/Beta Film)Bester SchnittClaudia Wolscht für "Die Zielfahnder - Flucht in die Karpaten"(Das Erste - WDR/ARD Degeto/Wiedemann & Berg)Beste Comedy / Kabarett"Das Lachen der Anderen" (WDR/SEO Entertainment)Beste Information"Panama Papers - Im Schattenreich der Offshorefirmen" aus derReihe "Die Story im Ersten" (Das Erste - NDR/WDR)Beste Persönliche Leistung / Moderation Information ChristianeMeier für ihre Interviews im "ARD Morgenmagazin" (Das Erste - WDR)Förder-/NachwuchspreisMarc Schießer, Marcel Becker-Neu, Christina Ann ZalameaProduzenten von "Wishlist" (funk - Radio Bremen/Outside the Club)Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell