Neujahrsvorsätze: Fit und gesund ins neue Jahr mit den CHECK24 Profis (FOTO)

München (ots) -- Ernährungsberatung oder Personal Trainer kosten im Schnitt rund70 Euro pro Stunde- Häufigste Ziele: Gewichtsreduktion, gesunde Ernährung undMuskelaufbauGute Vorsätze zum Jahreswechsel sind äußerst beliebt. Viele Menschen nehmen sichvor, mit dem Rauchen aufzuhören, mehr Sport zu treiben oder sich gesünder zuernähren. Damit die Vorsätze nicht nach kurzer Zeit wieder in Vergessenheitgeraten, kann professionelle Unterstützung sinnvoll sein, z. B. mit einerErnährungsberatung oder einem Personal Trainer.Eine Stunde Ernährungsberatung bzw. persönlich begleitetes Training kostet imSchnitt der zehn größten deutschen Städte rund 70 Euro.*) Am teuersten ist eineErnährungsberatung in Hamburg. Dort werden durchschnittlich 74 Euro pro Stundefällig, in Leipzig gerade mal 60 Euro. Für eine Stunde mit einem PersonalTrainer zahlen Essener im Schnitt am meisten: 78 Euro. Mit 66 Euro zahlenebenfalls die Leipziger am wenigsten.Häufigste Ziele: Gewichtsreduktion, gesunde Ernährung und MuskelaufbauDer häufigste Grund, warum CHECK24-Kunden nach einer Ernährungsberatung suchen,ist eine angestrebte Gewichtsreduktion. Immerhin 78 Prozent geben dieses Zielbei der Suche an. 58 Prozent wollen sich gesünder ernähren. Suchen Verbrauchernach einem Personal Trainer, geben 73 Prozent an, ihr Gewicht reduzieren zuwollen. Für 59 Prozent spielt ebenfalls der Muskelaufbau eine entscheidendeRolle.Kunden entscheiden individuell, ob sie sich dauerhaft von ihremErnährungsberater begleiten lassen wollen oder eine einmalige Beratung buchen.Genauso individuell suchen CHECK24-Kunden aus, wie oft, wo und zu welchen Zeitensie ihre Einheiten mit dem persönlichen Trainer gestalten.Ernährungsberatung, Umzug oder Nachhilfe: Mit CHECK24 Profis den passendenDienstleister findenMit CHECK24 Profis finden Verbraucher lokale Dienstleister. Das Angebot reichtvon Ernährungsberatung über Umzugsunternehmen und Fotografen bis hin zuNachhilfe. Nach ein paar kurzen Fragen zu ihrem Projekt erhalten Kunden inweniger als 24 Stunden mehrere Angebote von Profis aus ihrer Nähe und können diefür sie beste Wahl treffen.*)Datengrundlage: alle zwischen Januar und November 2019 über CHECK24 Profiseingeholte Angebote für Ernährungsberatung und Personal Training