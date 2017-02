Neujahrsfest in Guangzhou findet Anklang bei eingeladenen Familien aus aller Welt

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Guangzhou, auch "Blumenstadt"genannt, verzeichnet immer mehr Menschen aus aller Welt, die hier daschinesische Neujahrsfest bzw. Frühlingsfest auf traditionelle Weisebegehen - einem wichtigen Fest im chinesischen Mondkalender. DiesesJahr lud Guangzhou 20 Familien von ursprünglich 5 001 Bewerbern ausden USA, Kanada, Malaysia, Taiwan und chinesischen Provinzenaußerhalb von Guangdong ein. Diese 20 Familien verbrachten mit ihren20 Gastfamilien ein typisches Neujahrsfest im Lingnan-Stil. Sieschlenderten über die Blumenmesse, kosteten kantonesischeSpezialitäten, erfreuten sich an Volksbräuchen und genossen eingroßes Festmahl am chinesischen Silvesterabend.Audiodateien und hochauflösende Fotos finden Sie in folgendermultimedialen Pressemitteilung: http://news.medianet.com.au/xinhua/guangzhou-spring-festival-impresses-2Die Blumenmesse zum Neujahrsfest in Guangzhou geht auf eine langeTradition zurück und ist in China einzigartig. Für Menschen inGuangzhou gehört der Besuch der Messe und der Verkauf von Blumen seithunderten Jahren zum Jahreswechsel dazu. Unter dem Motto "GenießenSie das Frühlingsfest in Guangzhou, genießen Sie herrliche Blumen inder Blumenstadt" organisierte Guangzhou ein dreijähriges Projektnamens "Hua Cheng You Hao Ren Jia", was übersetzt so viel bedeutetwie "Die Einladung von gastfreundlichen Familien aus derBlumenstadt". Dieses Projekt soll den Zauber des Neujahrsfests inGuangzhou und der traditionellen Kultur mehr publik machen.Bereits ab dem ersten Höhepunkt, der alljährlichen Blumenmesse imStadtbezirk Liwan, waren die eingeladenen Familien sehr berührt vonder unterhaltsamen Tour mit der historischen Lingnan-Architektur undden volkstümlichen Darbietungen wie dem "Drachen- und Löwentanz" und"Kabeljautanz". Die glanzvollen Anblicke des Perlflusses bei Nachtund das Lichterkonzert am "Blumenstadtplatz" beim Haixinsha Wharfempfanden alle eingeladenen Familien als sehr beeindruckend. DieseZeit halt sowohl bei allen 20 eingeladenen Familien als auch beiallen Gastfamilien für unvergessliche Momente gesorgt.Für viele eingeladene Familien ist das Neujahrsfest in Guangzhoutraditioneller und interessanter als in anderen chinesischen Städten.Der chinesisch-amerikanische Präsident der United Nations Commissionon History, Culture and Art Development, Feng Ganhua, wurde inGuangzhou geboren, wanderte jedoch im Alter von 10 Jahren in die USAaus. Jedes Jahr organisieren ausländische Chinesen die Neujahrsparadein New York. Dieses Jahr erlebte er jedoch zum ersten Mal dieTradition der Blumenmesse in seiner Geburtsstadt, worauf er sehrgespannt war. Gwendal und seine Frau aus Kanada meinten: "Guangzhouist genauso gut wie die kantonesische Küche. Wir sind sehr angetanvon der Kultur."Für die 20 eingeladenen Familien ist Guangzhou eine unvergesslicheStadt. Sie alle hoffen, die Stadt bald wieder besuchen zu können.Guangzhou beeindruckte mit seiner ausgesprochenen Gastfreundschaftund seinen historischen Besonderheiten. Für Gäste aus der Ferne liegtder Zauber der Stadt in der Mischung aus Modernität und Kultur undsie sind zuversichtlich, dass sich die Stadt zu einem internationalenDreh- und Angelpunkt entwickeln wird.Pressekontakt:Frau Wu+86-10-6307 5743Original-Content von: Guangzhou Municipal Publicity Department, übermittelt durch news aktuell