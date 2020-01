Neujahrsempfang des Deutschen Bauernverbandes - Rukwied: Es geht nur gemeinsam!

Berlin (ots) - (DBV) Anlässlich des Neujahrsempfangs des DeutschenBauernverbandes (DBV) im Rahmen der Grünen Woche in Berlin, blicktBauernpräsident Joachim Rukwied optimistisch nach vorne. Nach einem in vielenFacetten harten Jahr für die Landwirte rief er den über 1000 Gästen zu: "WirLandwirte haben verstanden, dass es einen gesellschaftlichen Wunsch nachVeränderung gibt, jetzt muss die Politik entsprechend handeln und den BauernZukunftsperspektiven aufzeigen. Vor allem unsere nächste Generation brauchtverlässliche Rahmenbedingungen und Planungssicherheit." Die Landwirtschaft seieine Zukunftsbranche und werde von der Gesellschaft gebraucht. "NachhaltigeProduktion ist zum Top-Thema in unseren Betrieben geworden", stellte Rukwiedfest. Jetzt brauche es innovative Landwirte, die die Betriebe in die digitaleZukunft führten. "Jeder Wunsch nach Veränderung kann aber nur erfüllt werden,wenn die Balance zwischen Umweltanforderungen und Wirtschaftlichkeit erhaltenbleibt", so Rukwied.Die derzeit unterdurchschnittliche Investitionsbereitschaft der Landwirte seiein sehr deutlicher Beleg für die große Verunsicherung in der Branche. DieDemonstrationen im ganzen Land, auch heute wieder, zeigten, unter welch hoherBelastung die Landwirte stehen. Rukwied rief die Landwirte zur Geschlossenheitauf: "Wenn wir politisch etwas erreichen wollen, geht es nur gemeinsam."Pressekontakt:Deutscher Bauernverband (DBV)Axel FinkenwirthPressesprecherClaire-Waldoff-Str. 710117 Berlina.finkenwirth@bauernverband.net030-31904-240Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6599/4495362OTS: Deutscher Bauernverband (DBV)Original-Content von: Deutscher Bauernverband (DBV), übermittelt durch news aktuell