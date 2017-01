Neujahrsempfang in Berlin / bpt-Präsident ruft zur europäischen Einheit auf und fordert nationales Resistenzmonitoring

Frankfurt am Main (ots) - Die Bedeutung eines geeinten Europas fürSicherheit und Wohlstand für alle kann mit Blick auf dieinternationale Politik, den BREXIT sowie die Parlamentswahlen in denNiederlanden und die französische Präsidentenwahl in diesem Jahr garnicht hoch genug bewertet werden. Damit Europa nicht scheitert, istjeder in seiner Funktion jetzt gefordert, sich für das europäischeProjekt einzusetzen. Dafür plädierte heute der Präsident desBundesverbandes Praktizierender Tierärzte (bpt), Dr. Siegfried Moder,in seiner Ansprache anlässlich des traditionellenbpt-Neujahrsempfangs in Berlin vor den zahlreich erschienenPolitikern und Vertretern von Verbänden und Medien.Dass man sich zum diesjährigen Jahresauftakt in derSchweizerischen Botschaft traf, hatte seinen Grund: 2017 steht beimbpt ganz im Zeichen der Schweiz. Eingeleitet mit der Unterzeichnungeines Freundschaftsabkommens zwischen der Gesellschaft SchweizerTierärztinnen und Tierärzte im Anschluss an den Empfang findet esseinen Höhepunkt mit dem Auftritt der Schweiz als Gastland beimbpt-Jahreskongress im Oktober in München. Gleichzeitig war dieÖrtlichkeit aber auch ein politisches Signal nach dem Motto "Europawächst - auch über die EU hinaus - immer enger zusammen".Moder warnte jedoch davor, die europäische Idee nicht durch dieTagespolitik der EU-Institutionen kaputt zu machen. Seit Jahrenbetreibe die EU-Kommission die Deregulierung der angeblichverkrusteten Dienstleistungsmärkte. Zwischenzeitlich wurde sogar einneues Dienstleistungspaket vorgelegt, was nicht weniger als einerneuter Frontalangriff auf die bewährten Strukturen der FreienBerufe in Deutschland ist, prangerte er an. Obwohl sich die FreienBerufe wie kaum ein anderer Wirtschaftszweig dynamisch entwickeln,glaubt die Kommission, dass durch Deregulierung mehrWirtschaftswachstum möglich sei. Seriöse Studien, die diese Annahmebestätigen, gibt es dazu aber nicht. Absehbar ist jedoch, dass miteiner Abschaffung von Gebührenordnungen, desFremdkapitalbeteiligungsverbots oder der Pflichtmitgliedschaft in denKammern die Qualität der freiberuflichen Dienstleistung leiden wird.Das wird auch der Verbraucher spüren. Ob man mit einer solchenPolitik Begeisterung für das europäische Projekt wecken kann,bezweifelt der bpt-Präsident.Aber auch die Bundestagswahl im Herbst dieses Jahres entscheideüber die Zukunftsfähigkeit von Tierärzten und der Landwirtschaft,machte Moder deutlich. Von der neuen Bundesregierung erhofft er sichunter anderem, dass sie der Versuchung widersteht, mit Aktionismusdie Resistenzproblematik lösen zu wollen. Er verwies auf dieAntibiotikaabgabemengen (DIMDI) in 2015, die eindrucksvoll belegen,dass Tierärzte und Landwirte verantwortungsvoll mit Antibiotikaumgehen und damit ihren Beitrag zur Bekämpfung antimikrobiellerResistenzen leisten. Mit den bislang ergriffenen Maßnahmen sei einegute Balance gefunden worden zwischen dem notwendigen Schutz derBevölkerung auf der einen und der Möglichkeit zur Behandlung vonkranken Tieren, also dem Tierschutz, auf der anderen Seite. Was jetztgebraucht werde, seien keine weiteren Regulierungen, wie sie in demaktuellen Entwurf für eine Novellierung der TierärztlichenHausapothekenverordnung Eingang gefunden haben, sondern einnationales Resistenzmonitoring, das zeigt, ob die ergriffenenMaßnahmen sinnvoll und erfolgreich sind.Pressekontakt:Bundesverband Praktizierender Tierärzte e. VReferat KommunikationHahnstr. 7060528 Frankfurt/M.Ansprechpartner:Astrid BehrT. 069/669818-15Fax 069/669818-55E-Mail: bpt.behr@tieraerzteverband.deOriginal-Content von: Bundesverb. Prakt. Tier?rzte e.V., übermittelt durch news aktuell