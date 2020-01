Neujahrsempfang in Berlin: bpt-Präsident fordert Arbeitszeitflexibilisierung zur Erhaltung des flächendeckenden tierärztlichen Notdienstes

Frankfurt am Main (ots) - Traditionell im Vorfeld der Grünen Woche fand gesternder Neujahrsempfang des Bundesverbandes Praktizierender Tierärzte (bpt) in derDeutschen Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin statt. 60 Gäste ausBundestag, Bundesregierung, Wissenschaft, Verbänden und Tierärzteschaft warender Einladung gefolgt.Thema Nummer 1 war die Notdienstkrise. "Mit der GOT-Notdienstnovelle hat dasBundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) zwar einen ersten richtigen Schritt nachvorne gemacht. Allein mehr Geld reicht jedoch nicht aus, um den tierärztlichenNotdienst flächendeckend über alle Tierarten zu erhalten", machte bpt-PräsidentDr. Siegfried Moder in seiner Ansprache deutlich. Zusätzlich sei eineFlexibilisierung beim Arbeitszeitrecht nötig. Nur mit einer Verkürzung derRuhezeitregelung sei in Zeiten von Tierärztemangel eine funktionierende Lösungmachbar, wenn die bestehende Notdienststruktur nicht zusammenbrechen und damitder Tierschutz gefährdet werden soll, erläuterte Moder das Problem und begrüßtein diesem Zusammenhang den Vorschlag von Bundesminister Altmeier für einewöchentliche Höchstarbeitszeit.Auch die Tierseuchenbekämpfung brauche eine flexible Handhabung desArbeitszeitgesetzes. Die dramatische Entwicklung der Afrikanischen Schweinepest,über die der Präsident des europäischen Praktikerverbands UEVP, Dr. PiotrKwiecinski, berichtete, machte das eindrucksvoll deutlich. "Wer glaubt, dass miteinem starren 10-Stunden-Tag die Bekämpfung dieser Seuche möglich ist, der wirdsein blaues Wunder erleben. Zeit für die Beantragung von Ausnahmegenehmigungenbleibt im Ernstfall auch nicht", komplettierte der bpt-Präsident dasSeuchenszenario.Ergänzend zu den notwendigen gesetzlichen Änderungen könnte nach Moders Ansichtauch die mobile Tiernotfall-App Tino dazu beitragen, das Notdienstproblem zuminimieren. Mitentwickler Johannes Schmidt-Mosig stellte den Gästen die vonTierärzten mit Unterstützung des bpt entwickelte digitale Lösung vor, die imSommer auf den Markt gebracht werden soll.Über die Notdienstproblematik hinaus bereitet dem bpt-Präsidenten die Idee desBMEL Sorgen, die Umsetzung der Europäischen Tierarzneimittelverordnung mit einemeigenständigen Tierarzneimittelgesetz zu verbinden. Auch wenn inhaltlich einigesdafürspricht, hält Moder den Zeitpunkt für völlig verfehlt. Er appelliertedeshalb an die Vertreter des Ministeriums, erst einmal die Umsetzung desEuropäischen Rechts abzuarbeiten und dann gesondert in aller Ruhe und mit dernotwendigen Umsicht die Frage eines eigenständigen Tierarzneimittelgesetzes zudiskutieren. Eile sei aus seiner Sicht nicht geboten.Dagegen hoffe er sehr, dass das BMEL in diesem Jahr endlich die Initiativeergreift und gemeinsam mit Tierärzteschaft und Landwirtschaft über dieverpflichtende Bestandsbetreuung im Rahmen der Umsetzung desEU-Tiergesundheitsrechts diskutiert. "Eine Forderung, die wir schon seit vielenJahren erheben, weil wir glauben, dass mit mehr tierärztlicher Beratung auf denHöfen nicht nur die Tiergesundheit verbessert wird, sondern auch ein aktiverBeitrag zum Tierschutz geleistet werden kann", bekräftigte Moder. Der bpt habeinhaltlich bereits vorgelegt und die vor nunmehr gut 10 Jahren entwickeltenLeitlinien Bestandsbetreuung im letzten Jahr aktualisiert. Geklärt werden müssedie Frage der Besuchsfrequenz und vor allem die Bezahlung dieserBestandsbetreuungsbesuche. "Wenn es dem Staat ernst ist mit mehr Tierschutz inden Ställen, dann sollte der Landwirt auch eine staatliche Bezuschussung fürdiese Bestandsbesuche bekommen", findet Moder.Pressekontakt:Bundesverband Praktizierender Tierärzte e. VReferat KommunikationHahnstr. 7060528 Frankfurt/M.Ansprechpartner für diese Meldung:Dr. Siegfried ModerT. 0172/3673002E-Mail: praxis@dr-moder.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/18136/4494147OTS: Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V.Original-Content von: Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V., übermittelt durch news aktuell