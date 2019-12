Neuigkeiten von Pascoe: Naturkosmetik mit Hyaluron-Serum & Co. Die ersten 3 exklusiven Naturkosmetik-Produkte stellen sich vor (FOTO)

Gießen (ots) - Gesunde Haut kann man sehen und fühlen! Pascoe reagiert auf seineKundenwünsche und startet mit einer eigenen Kosmetiklinie mit dem Anspruch der"Naturkompetenz seit 1895"Pünktlich zur Vorweihnachtszeit kommen drei Naturkosmetikprodukte auf den Markt.Mit einem Hyaluron-Serum, einem Hydro-Serum und dem reichhaltigenVitamin-C-Serum erhalten Naturkosmetik-Fans bewährte Pascoe-Qualität.Angereichert mit einer Essenz aus 8 ausgewählten Heilpflanzen (Passionsblume,Ringelblume, Stiefmütterchen, Thymian, Enzian, Sonnenhut, Salbei und Hopfen)sorgen diese erlesenen Produkte für eine außergewöhnliche und natürlicheHautpflege.Für ein samtig-weiches Hautgefühl in einer fein aufeinander abgestimmtenKombination:Basispflegedas pflegende, feuchtigkeitsspendende Hydro-Serum.Tagespflegedas Hyaluron-Serum für einen frischen Teint.Nachtpflegedas Vitamin-C-Serum für eine Unterstützung der Hautstraffung.Natürlich können die Produkte auch - je nach individuellem Bedarf - kombiniertoder einzeln angewendet werden.Bei allen drei Produkten handelt es sich um zertifizierte Naturkosmetik, diezusätzlich mit dem dermatest-Siegel ausgezeichnet ist, in Deutschland entwickeltund hergestellt wurde. Sie ist natürlich frei von synthetischen Duftstoffen undFarbstoffen. Auch Mineralöle und Polyethylenglycole sind nicht enthalten.Die Produktvorteile im Überblick- mit der Essenz aus 8 ausgewählten Heilpflanzen- zertifizierte Naturkosmetik- einfach anwendbar auf Gesicht, Hals und Dekolleté- dermatologisch getestet und für alle Hauttypen geeignet- Made in Germany- abgefüllt in einer edlen Glasflasche- veganDie Pflegeprodukte von "Pascoe: Naturkompetenz seit 1895" sind in den Apothekenund auch online erhältlich.Pressekontakt:PressekontaktPascoe VitalStefanie WagnerUnternehmenskommunikationSchiffenberger Weg 5535394 GießenTelefon: +49 (0)641 7960-330E-Mail: stefanie.wagner@pascoe.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/12261/4467226OTS: Pascoe NaturmedizinOriginal-Content von: Pascoe Naturmedizin, übermittelt durch news aktuell